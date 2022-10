Énergies. Comment Toulouse va faire des économies cet hiver

« Faire des efforts, sans basculer dans l’inconfort. » Tout au long de son intervention, ce fut le leitmotiv de Jean-Luc Moudenc, qui tenait ainsi a souligné que les mesures prises par Toulouse Métropole n’auraient pas d’impact sur la qualité de vie de ses habitants. « Trop souvent, les logiques écologiques et sociales se percutent. Nous faisons en sorte qu’elles s’imbriquent », a insisté le président de la métropole, au cœur d’une Cité Négreneys, datant des années 50, qui doit être entièrement réhabilitée en 2025. Une introduction qui a mené l’édile à se pencher sur la grande question de la sobriété énergétique dans un contexte de guerre en Ukraine, renforcé par la grève actuelle dans les raffineries et la pénurie de carburants.

Face à la montée en flèche des prix de l’électricité et du gaz, ainsi qu’aux exigences de modération, Toulouse Métropole a donc présenté une série de mesures conjoncturelles. Une baisse de la température de 1°C, fixée donc à 19°C, dans les bâtiments publics, qui doit faire baisser la consommation de 7 %. Pour le groupe d’opposition Métropole écologiste, solidaire et citoyenne, il s’agit là d’« obligations règlementaires s’appliquant de fait à toutes les collectivités : la régulation du chauffage à 19°C et la coupure de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments administratifs. »

Dans les piscines, la diminution sera de 1°C dans l’eau et 2°C dans l’air, alors que les gymnases verront leur températures établie à 15°C. « Dans les crèches ou les établissements accueillant des personnes âgées, cela ne s’appliquera pas », a cependant indiqué Jean-Luc Moudenc, qui a jouté que si les écoles étaient concernées par la mesure, des « consignes de discernement » avaient été données pour rehausser les températures au besoin. Ces mesures apparaissent urgentes à l’heure où « la facture de gaz augmente de 230 % », selon l’édile toulousain. « Nous ne signons pas de nouveaux contrats mais des accords mensuels. »

Éclairage et transports publics repensés

Autre décision prise par Toulouse Métropole pour réduire la facture, éteindre les lumières. À partir du 30 octobre, jour de passage à l’heure d’hiver, « l’éclairage public seraient à minuit, sauf dans l’hyper centre-ville et les zones très passantes », avec une remise en marche à 5h du matin. « Une avancée positive » pour l’opposition métropolitaine, malgré « le temps perdu » sur ce point. À ce sujet, le président de la métropole a d’ailleurs tenu à rappeler que deux tiers du dispositif d’éclairage public étaient équipés de LED, « un record en France parmi les grandes villes ». Concernant les illuminations de Noël, l’intensité habituelle sera maintenue mais la période sera réduite de trois semaines et demi au total, avant et après Noël. La question de la patinoire, traditionnellement installée sur le Capitole, n’est pas encore tranchée.

Les transports publics seront eux aussi touchés par la volonté de réduction de la consommation d’électricité. « Le métro, le tramway et Téléo représentent une facture annuelle de 6 millions d’euros », assure Jean-Luc Moudenc. « Pour 2023, on nous présente une facture de 30 millions d’euros. » En réponse, Tisséo va ajuster les fréquences des lignes A et B en heures creuses et le téléphérique urbain cessera de tourner à 22 heures contre minuit et demi aujourd’hui. Les dispositions exactes n’ont pas encore été arrêtées. Pour Antoine Maurice, « Jean-Luc Moudenc attaque les alternatives à la voiture individuelle, ce qui est complètement contraire aux enjeux du moment ». Selon l’élu du groupe Métropole écologiste, solidaire et citoyenne, « Toulouse pourrait interdire les panneaux publicitaires lumineux en révisant son règlement local de publicité »

« Un bouclier énergétique » depuis 2014

Au-delà de ces mesures, dont Toulouse Métropole espère une baisse globale de la consommation de l’ordre de 10 %, le président de la collectivité a souhaité rappeler les actions mises en place lors de son premier mandat. Des efforts d’anticipation qui permettent aujourd’hui de ne pas avoir trop d’effets néfastes sur les Toulousains. Jean-Luc Moudenc a ainsi mis l’accent sur le développement des énergies renouvelables, dont la production aurait plus que doublé entre 2014 et 2020, notamment le photovoltaïque et l’hydroélectricité. Il souhaite poursuivre cette démarche et cite le projet de Technicentre, qui doit regrouper l’ensemble des services techniques de la collectivité et doit devenir « l’un des plus grands bâtiments à énergie positive de France ». Des ombrières équipées de panneaux photovoltaïques seront également déployées sur plusieurs parkings (Zenith, Téléo Oncopole, etc.). « Notre consommation de gaz a baissé de 19 % et, dans les bâtiments municipaux rénovés, on observe une baisse de 25 % », assure-t-il par ailleurs.

Le maire de Toulouse est aussi revenu sur la rénovation de 9000 logements sociaux lors du premier mandat. Un secteur sur lequel il veut inciter les propriétaires à faire des efforts à l’aide d’une campagne de communication qui sera déployée dans différents quartiers dès cet hiver. « 1 million d’euros supplémentaire sera investi chaque année dans la rénovation énergétique des bâtiments municipaux et nous allons équiper l’ensemble des infrastructures sportives d’éclairage LED », a-t-il ajouté.

Paul Périé

Sur la photo : Concernant les illuminations de Noël, l’intensité habituelle sera maintenue mais la période sera réduite de trois semaines et demi au total. Ici, celles de la rue Saint-Antoine du T et Victor Hugo. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.