Énergies renouvelables. Les grandes ambitions du Toulousain Ilek

Lancé en 2016 par Julien Chardon et Rémy Companyo à Toulouse, Ilek, fournisseur d’électricité renouvelable [1] et, depuis 2018, de gaz vert, affiche toujours des ambitions élevées. Aujourd’hui, Ilek compte 140.000 clients [2] et espère en compter 500.000 d’ici à 2025. L’entreprise emploie aujourd’hui 200 collaborateurs [3] et a généré 170 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022.

Et ce, malgré un contexte qui n’a pas été des plus faciles ces derniers mois sur le front énergétique. En effet, l’augmentation de la demande en énergie suite à la pandémie de Covid-19 et les fortes hausses des prix du gaz, liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont accéléré une crise qui germe depuis longtemps déjà dans le secteur énergétique.

Tarif réglementé et production directe

« Notre bonne gestion financière, notre vision de long terme des enjeux énergétiques nous ont permis d’éviter une hausse très importante de nos prix. Nos prix sont indexés au tarif réglementé de vente de l’énergie. Nous avons donc des tarifs similaires à ceux d’EDF », explique Rémy Companyo, cofondateur d’Ilek comme raison « du succès » de son entreprise.

À l’avenir, sa société souhaite se tourner de plus en plus vers la production directe d’électricité renouvelable. Un premier projet de panneau solaire a vu le jour dans le Gers en partenariat avec Solveo et l’Arec au début de l’année. « Notre ambition est de fournir 30 % de l’électricité par notre propre production à l’horizon 2025 », résume l’entrepreneur toulousain. Ilek programme une vingtaine d’embauches supplémentaires d’ici à la fin 2023 pour développer ces projets de production mais aussi pour attirer de nouveaux clients, en musclant notamment son service commercial.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Les deux fondateurs d’Ilek, Julien Chardon et Rémy Companyo. Crédit : Ilek