Éric Giraud prend la direction générale d’Aerospace Valley

Le conseil d’administration d’Aerospace Valley valide la nomination d’Éric Giraud au poste de directeur général du pôle de compétitivité aéronautique, spatial et drones. Il succède à Patrick Désiré, qui assurait ces fonctions depuis 2015. Pour la durée de son mandat, le directeur général nouvellement élu se concentre à 100% à sa nouvelle mission. Il est ainsi détaché de son poste de directeur de la branche équipements et services civils tournée vers les marchés de l’aéronautique et du spatial qu’il occupe depuis 2016 chez ArianeGroup.

Au cours de sa carrière, Éric Giraud, 55 ans, a occupé plusieurs fonctions de management et de direction opérationnelle et a acquis une solide connaissance du marché de l’industrie et du spatial. Expert dans les négociations commerciales internationales, il a mené plusieurs projets de recherche et de développement à l’international notamment avec les États-Unis et la Chine. « J’ai accepté cette mission car ce sera pour moi un moyen de redonner à la filière ce qu’elle m’a apporté, avec sa variété de sujets et de personnes », indique-t-il dans un communiqué.