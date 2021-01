Espigal, la nouvelle bière occitane

Lancée en septembre dernier par la coopérative agricole Arterris, la nouvelle marque Espigal, de l’occitan « espiga », épi de blé, est produite à partir d’orge brassicole cultivée dans le Lauragais, en Haute-Garonne, dans le Tarn, l’Ariège et le Tarn-et-Garonne.

Cette gamme de bières artisanales, fabriquées sans additifs ni conservateurs, non filtrées et non pasteurisées, se décline en 33cl et 75cl, en blonde, blanche, ambrée et IPA. Brassées actuellement à Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, elles seront produites dès le second semestre 2021 par la Malterie Occitane, également à Saint-Sulpice, qui fournira à la marque un malt 100 % local.

Les bières Espigal sont vendues exclusivement dans les magasins Arterris en Occitanie, Gamm Vert, Larroque et Les Fermiers occitans. Elles constituent un débouché supplémentaire pour plus de 150 agriculteurs d’Occitanie, dont l’orge sera valorisée par la Malterie Occitane, à Saint-Sulpice-la-Pointe.