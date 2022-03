Dix ans de présence en France, après le rachat de CFD, à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), dix ans de patience. L’usine française de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), constructeur de trains espagnol, n’est pas restée les bras croisés. Elle produisait des tramways pour la métropole de Saint-Étienne et rénovait des métros du réseau lyonnais.

Mais, en 2018, ​elle prend un tournant. ​La filiale française du groupe, dont le siège est implanté à Beasain, au Pays basque, décroche deux contrats : la rénovation de vingt-trois rames du RER A pour la SNCF et la construction de douze locotracteurs pour la RATP. « Avec ces deux contrats-tests, on se fait connaître et reconnaître sur le marché français occupé par Alstom », explique Christophe Florin, le directeur général adjoint de CAF France, et ancien cadre d’Alstom.

En 2019, l’équipementier ravit un nouveau contrat au numéro 1 français : celui de la construction de vingt-huit rames des trains Intercités sur les lignes Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Limoges-Toulouse. L’année suivante, le consortium Alstom-Bombardier/CAF gagne la construction de 146 rames pour le RER B.

Reprise de l’usine Alstom de Reichshoffen

À Bagnères-de-Bigorre, on se frotte enfin les mains. Le site de 120 personnes, spécialisé dans l’assemblage de tramways et la rénovation des métros, bénéficiera de la charge industrielle générée par ces contrats. Pour accompagner cette hausse des cadences, l​e groupe ​ investit 25 millions d’euros dans la transformation ​de l’​usine pyrénéenne​e. Elle ​comprendra ​fin 2023 ​deux « complexes de bâtiment », l’un dédié à la rénovation, l’autre à l’habillage et aux essais​ sur ​20.000 m²​. L’effectif connaître aussi une courbe ascendante : il ​​​​devrait tripler en production d’ici 2023-2024. « On attend aussi des besoins des marchés de rénovation sur le parc des trains régionaux. Nous mettons notre outil industriel à disposition de la Région Occitanie », lance Christophe Florin à Carole Delga, la présidente de la collectivité locale.

Bientôt le site pyrénéen ne sera plus l’unique usine française du groupe, puisque CAF reprend celle de Reichshoffen (Bas-Rhin) à son actuel propriétaire, Alstom-Bombardier. Le transfert de l’usine alsacienne, un outil industriel réalisant plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant 740 salariés, sera effectif courant 2022.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Des essais sur le site de Bagnères-de-Bigorre. Crédits : CAF.