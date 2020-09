Figeac Aero. « Une restructuration de la supply chain est indispensable »

Jean-Claude Maillard, quel est votre regard sur la crise que traverse la filière aéronautique ?

La crise sera forte et longue. Nous ne retrouverons pas avant cinq ans notre rythme d’activité de 2019. Mais la croissance du secteur aéronautique est une évidence. L’utilisation de l’avion va baisser en Europe car la crise du Covid-19 a montré que d’autres moyens de déplacement étaient possibles. Le marché européen va peser de moins en moins. Mais dans le reste du monde, le trafic va progresser fortement, en Asie en particulier à court terme et en Afrique à plus long terme.

Le plan social que vous avez annoncé fin août était-il inévitable ?

Entre l’arrêt du programme 737 Max et la crise du Covid-19, notre activité avec Boeing a été divisée par deux. Par ailleurs, les commandes d’Airbus ont baissé de 40%. Sur l’exercice qui sera soldé en mars 2021, nous allons enregistrer une baisse de chiffre d’affaires de 30% par rapport à mars 2020. Nous avons dû nous restructurer pour éviter de perdre trop d’argent pendant la crise et pour être prêts quand le marché redémarrera.

Avez-vous reçu le soutien de vos grands donneurs d’ordre ?

Nos clients sont comme nous, extrêmement affectés par la crise. Ils pensent d’abord à leurs intérêts, c’est naturel. Ils ne peuvent pas nous acheter des pièces qu’ils n’utiliseront pas. Airbus courbe l’échine et nous demande de faire pareil. Mais nos clients savent aussi que sans une supply chain en bonne santé, ils ne pourront ni produire, ni livrer des avions.

Au-delà du fort impact social de la crise actuelle, quels changements va-t-elle avoir sur le secteur ?

On sent qu’il y a encore trop de sous-traitants. La crise actuelle permet aux donneurs d’ordre de continuer à réduire leur nombre pour ne garder que les plus gros, les meilleurs et les plus performants. Une restructuration de la supply chain est indispensable. C’est l’avis des grands donneurs d’ordre comme Airbus, Safran ou Thales et des investisseurs dont ACE Management qui manage le fonds de soutien et de renforcement de la filière aéronautique. Cette stratégie me rassure plus qu’elle ne m’inquiète. Figeac Aero est le premier sous-traitant européen avec 445 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous avons la taille critique, la performance industrielle et financière et de bonnes implantations mondiales. Nous savons que nous resterons fournisseurs des grands donneurs d’ordre.

On parle d’un possible rapprochement entre Figeac Aero, WeAre ou Mecachrome ?

Le groupe a engagé une réflexion sur le rôle qu’il pourrait tenir dans la consolidation de la sous-traitance aéronautique. Des discussions en cours autour d’un éventuel rapprochement avec les plus gros de la filière mécanique, tôlerie et sous-ensembles. WeAre ou Mecachrome font partie de ces grands acteurs.

Quelles conséquences pour les plus petits sous-traitants ?

Ces entreprises connaissent des baisses de charge plus fortes mais elles ont une structure plus légère et sont plus agiles. L’Etat aussi les soutient. Une concentration du secteur ne veut pas dire que des entreprises vont disparaître mais qu’elles changeront de clients. Dès lors qu’ils sont performants, tous les sous-traitants auront un avenir dans la filière. Quand la reprise sera là, dans quatre ou cinq ans, on continuera à avoir besoin d’eux.

Recueilli par Johanna Decorse

Sur les photos : En haut : avant la crise, Figeac Aéro comptait recruter une centaine de personnes par an. En bas : François Hollande et Jean-Claude Maillard lors d’une visite présidentielle en 2015 à Figeac. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.