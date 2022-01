Filière semences. Avec son projet Opus, Arterris veut ouvrir un nouveau chapitre

Ce sont des signaux inquiétants qui ont poussé la coopérative agricole Arterris à l’action. « Le marché du blé dur s’est beaucoup dégradé en cinq ans. Nous avons perdu 50 % en volume sur nos semences certifiées [1]. Côté maïs, nous sommes en compétition avec des pays d’Europe de l’Est où le coût de la main-d’œuvre est moins élevé qu’en France. Nous sommes rentrés dans une spirale des prix à la baisse et nos marges ont diminué », explique Thierry Gestain, directeur Semences de la coopérative. Le temps était donc venu de se lancer dans un grand projet industriel d’avenir nommé Opus [2].

Doté d’une enveloppe globale de 14,3 millions d’euros, ce programme d’investissement, en élaboration depuis quatre ans et validé en septembre 2020, concerne principalement son usine de Castelnaudry dans l’Aude (11) et son site d’Arles, dans les Bouches-du-Rhône (13). Pour les marchés blé dur et maïs, l’objectif était, en faisant des travaux sur les machines, « d’augmenter la productivité » (pour gagner un mois dans la livraison des produits) [3] « tout en renforçant la sécurité des opérateurs », promet Arterris [4].

Un enjeu stratégique

L’enjeu économique est très important pour cette filière : « La France est le premier producteur de semences dans le monde devant les États-Unis et le premier exportateur en Europe », rappelle Thierry Gestain. Mais Opus vise également « la diversification ». Arterris veut en effet développer la production bio sur certaines semences hybrides mais aussi mieux se structurer pour la production de légumes secs, de protéines végétales ou des graines fragiles (soja, pois chiche, haricot, lentille, etc.).

Outre le bio, un autre aspect montre que la dimension écologique n’est pas absente du projet. La coopérative agricole annonce que des nouvelles technologies employées dans les usines comme « les bio-stimulateurs » « permettront de ne plus utiliser des produits phytosanitaires pour enrober les semences. Ce qui permet d’anticiper l’arrêt d’utilisation de ces produits », estime le directeur Semences. Après une première phase livrée à l’automne 2021 (la partie maïs-blé dur à l’usine de Castelnaudary), le projet entre dans une deuxième phase (bio et graines fragiles davantage dans l’usine d’Arles) qui sera livrée en septembre de cette année. Opus est aussi une manière de démonter que « la filière peut avoir un avenir » au moment où celle-ci peine à attirer des jeunes : « Nous assistons à un vieillissement de notre réseau. La pyramide des âges n’est pas favorable. Il va y avoir beaucoup de départs d’ici trois ans. S’il n’y a pas une transmission de savoir-faire, nous allons perdre notre position », reconnaît Thierry Gestain.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Thierry Gestain, le directeur Semences d’Arterris, coopérative agricole installée en Occitanie et dans le Sud de la France. Crédit : Arterris.