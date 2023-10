Forte hausse des loyers dans l’agglomération toulousaine

Sale temps pour les locataires. Dans un contexte déjà tendu - les locations se faisant rares car les gens déménagent peu, faute de parvenir à accéder à la propriété -, les loyers ne cessent d’augmenter dans l’agglomération toulousaine.

C’est le constat de l’observatoire local des loyers (OLL). Cet outil, animé par l’agence d’urbanisme et d’aménagement de Toulouse aire métropolitaine (AUAT), vient en effet de livrer sa photographie de l’année 2023. Verdict ? Dans l’agglomération toulousaine, le loyer médian s’élève à 11,9 euros/m2 en hausse de 0,3 euro supplémentaire par m2 par rapport à 2022. Cette hausse est surtout la plus forte enregistrée depuis dix ans.

Autre constat, l’écart des loyers médians entre Toulouse intra muros et la périphérie est de 2 euros/m2 et il s’accentue (12,6 euros/m2 versus 10,6 euros/m2). Il est néanmoins compensé par la différence de taille des surfaces, plus élevées en moyenne de 15 m2 en périphérie qu’à Toulouse. Ainsi le loyer médian est de 625 euros/mois en périphérie et de 580 euros/mois à Toulouse, tous biens confondus.

Dans ce contexte, le loyer médian hors charge s’élève à 433 euros/mois pour un studio ou un T1 de 27 m2 au centre-ville de Toulouse. Et il faut compter 1100 euros hors charges pour louer une grande surface (T4 et plus) à ces mêmes adresses.

Béatrice Girard