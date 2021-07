Immobilier commercial. À Toulouse comme ailleurs, les grandes surfaces n’ont plus la cote

Le désamour des Français pour les grandes surfaces ne date pas d’hier, mais la crise sanitaire semble avoir accéléré la tendance. Ce sont en tout cas les conclusions du dernier observatoire partenarial du commerce et de la consommation (OP2C) de l’AUAT. « En 2020, nous avons atteint un point bas, sorte de crash historique, que l’on peut raisonnablement imputer à la crise, malgré une tendance à la baisse des nouvelles autorisations que nous notions depuis cinq ans », pointent Christine Encinas et Yoan Thyssier, chargés d’études à l’AUAT et co-auteurs de l’étude.

Si la tendance est nationale, Toulouse n’y échappe donc pas. Dans l’agglomération, en 2020, seuls huit projets de surfaces commerciales de plus de 1000 m2 ont été autorisés, contre 16 en 2019 et 26 en 2018. Une baisse d’autorisations induite avant tout par une baisse des demandes. Ceci porte à 1.436.500 m2 l’offre commerciale dans les grandes surfaces de l’aire urbaine toulousaine. 19% sont situés dans Toulouse et 43% dans l’agglomération (à Balma, Blagnac, Colomiers, Fenouillet, Labège, Portet-sur-Garonne, Roques et Saint-Orens).

« Les demandes pour des grandes surfaces gigantesques ne sont plus dans l’air du temps, tant du côté des consommateurs, convertis aux moyennes surfaces et aux circuits courts, que des porteurs de projets, soumis à des contraintes réglementaires de plus en plus strictes », décrit Christine Encinas. En effet, dans l’agglomération, les deux derniers projets d’envergure ont été retoqués. Val-Tolosa, à Plaisance-du-Touch, a fait l’objet d’une annulation du tribunal administratif et Portes des Pyrénées, à Muret, a reçu un avis défavorable de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).

Vers une mixité des usages pour attirer le chaland ?

Selon les chiffres de l’OP2C, 6700 m2 de nouvelles surfaces commerciales ont ainsi été autorisés l’année dernière. Elles concernent cinq extensions, notamment à Cazères et Bessières, et trois créations à Villefranche-de-Lauragais et Colomiers. Malgré ces contre-performances, les experts de l’AUAT décrivent un marché toulousain qui se régule. « Le stock, en baisse continue, ne représente plus désormais que 3,5% du parc, mais la vacance reste relativement faible car les 15 à 20.000 m2 de surfaces commerciales qui ferment chaque année retrouvent preneurs », mesure Yoan Thyssier.

La vacance des cellules commerciales devient en revanche problématique dans les galeries marchandes des hypermarchés de l’agglomération. Fin 2020, le phénomène représentait plus d’une centaine de cellules commerciales vacantes, soit 20% du parc. Voilà qui pose la question de la rénovation et de l’évolution nécessaires des grandes surfaces commerciales. Un virage déjà pris dans plusieurs grandes métropoles françaises, qui ont pris le parti de développer des activités de loisirs ludiques ou artistiques en complément du commerce. C’est le cas d’Odyseum Montpellier, qui propose un complexe loisirs planète océan, de Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer, qui mise sur l’art contemporain, ou encore de l’espace Dock 39 loisir aventure de Marne-la-Vallée.

Béatrice Girard

Sur la photo : Dans l’agglomération toulousaine, la vacance commerciale dans les galeries marchandes des hypermarchés inquiète. Crédit : AUAT.