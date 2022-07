France Bleu Hérault. Beach Booker, le site pour réserver son transat sur une plage privée cet été

Plus besoin de passer quinze coups de fil pour réserver son transat sur une plage privée de l’Hérault ou sur la côte méditerranéenne cet été. Le site Beach Booker a été lancé au mois de mai 2022. Il permet de voir en temps réel le nombre de transats par paillote et de réserver en avance sa place au soleil. Le site est accessible gratuitement. L’utilisateur paye une commission d’1,50 euros par réservation pour ce service. Entretien avec Philippe Lécouvé, président de Beach Booker.

Ce site de réservation de transat, est-ce que c’est parce que vous en aviez marre de devoir appeler plusieurs paillotes avant de pouvoir réserver votre place au soleil ?

Effectivement, c’est tout à fait l’objectif. La création de Beach Booker part de ce principe là. Pas que moi, tous les consommateurs, ont des grosses difficultés à pouvoir réserver des transats sur les plages privées. Les plagistes sont très sollicités. Donc on a décidé de créer cette plateforme qui permet aux consommateurs de pouvoir avoir un transat en ligne.

En quoi Beach Booker est plus pratique pour réserver que par téléphone par exemple ?

Beach Booker va être beaucoup plus pratique pour les consommateurs. Déjà parce qu’on va pouvoir réserver à l’avance 24 heures sur 24. Vous y avez directement accès sur cette plateforme. Vous pouvez programmer déjà des réservations sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ça, c’est une facilité quand même pour l’utilisateur.

D’autre part, pour la partie professionnelle, c’est également leur permettre d’optimiser leur agenda. La singularité de Beach Booker, c’est que c’est une plateforme qui est couplée directement avec le site internet, donc tout est en temps réel.



En temps réel, c’est à dire que si je veux aller sur une plage privée dans l’Hérault, à La Grande-Motte par exemple. Si je veux prendre un transat en paillote, je vois en temps réel combien de places il me reste pour y aller à la date qui me convient ?

Tout à fait. Vous prenez l’exemple de La Grande-Motte. C’est un très bon exemple. Vous avez le Cozy Beach avec qui nous collaborons. Vous avez directement en situation réelle, sur le site, le nombre de transats disponibles. Le consommateur n’a pas besoin d’appeler toutes les plages. Il verra en instantané le nombre de transats en temps réel.

Pourquoi avoir créé ce site ? Pour répondre à une demande des plagistes ou des consommateurs ?

Je pense qu’au départ, le premier objectif était pour le consommateur. C’est à dire qu’on s’est positionné, nous, en tant que consommateurs. C’est vrai que c’était le parcours du combattant. Le deuxième objectif qui a été le premier, paradoxalement, c’est que nous avons créé la partie logicielle directement pour les professionnels. Et là l’objectif c’était tout simplement de les amener à la transformation digitale.

On sait qu’il y a un réel besoin. Ce logiciel est un tableau de bord qui permet aux professionnels de suivre en temps réel toutes les réservations. C’est quelque chose qui est un plus pour ces restaurateurs plagistes. C’est un agenda dématérialisé papier qui est transformé en digital.

Le site Beach Booker est gratuit mais par contre l’utilisateur doit payer une commission d’1,50 euro par réservation de transat. C’est le prix pour ne plus se prendre la tête ?

C’est le prix de la promesse, effectivement. Au même titre que lorsque vous commandez un hamburger à livrer chez vous, vous payez des frais de service. C’est la même chose pour notre site. C’est tout simplement tout le logiciel qu’on met à disposition pour les professionnels. C’est notre modèle économique qui n’est basé que sur les consommateurs.

On peut réserver un transat dans l’Hérault, mais aussi ailleurs ?

Beach Booker propose des plages partenaires, de Monaco à Banyuls-sur-Mer. Sur la totalité de la côte méditerranéenne. On avance progressivement avec un certain nombre de plages privées.

Propos recueillis par Morgane Guiomard

Sur la photo : Beach Booker est un site de réservation de transat - DR.

Ecoutez l’interview de Philippe Lécouvé sur France Bleu Hérault.