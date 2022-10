France Bleu Hérault. Eau de maison, des produits ménagers écologiques à Montpellier

Eau de maison est une marque de produits ménagers écologiques créée à Montpellier par deux frères, Bruno et Eric Ibanez. Sur leur site, ils vendent une bouteille en aluminium avec pulvérisateur et des petits sachets de poudre naturelle. Elle est à mélanger avec de l’eau. Plusieurs possibilités : nettoyant vitre, spray multi-usages ou encore un anticalcaire.

Entretien avec Bruno Ibanez, l’un des co-fondateurs d’Eau de Maison.

Des produits ménagers écologiques. C’est-à-dire, de quoi sont-ils composés ?

Je ne vais pas vous donner toute la composition des trois produits. Ce serait un peu laborieux. Ce sont des produits qui sont issus de plantes, des produits naturels et qui sont aussi efficaces que des produits chimiques.

Et pour ajouter à ça, on met du parfum qui est 100 % naturel, extrait de plante. C’est la même composition qu’un parfum corporel. Mais on a transformé ce parfum liquide en solide pour l’intégrer dans notre poudre. Afin qu’on ait un vrai plaisir dans l’entretien.

Vous vendez des bouteilles en aluminium dans lequel on met de l’eau et on ajoute la poudre que vous vendez en sachet. Eau de maison, l’idée c’est aussi de bannir la bouteille en plastique à usage unique ?

C’est exactement ça. L’idée, c’est de se dire qu’il y a une hérésie. Quand on achète un produit détergent standard, on achète une bouteille en plastique. Une fois le produit fini, on va la jeter pour racheter exactement la même. Pour nous, c’est un non-sens.

Le second non-sens, c’est de dire qu’en plus on achète de l’eau. En vrai, il y a 10 % de la formule active qui est nécessaire et vous payez 90 % d’eau qui ne sert strictement à rien. On passe deux fois la caisse. Si vous voulez, on passe la première fois quand on la paye parce qu’elle n’a aucune utilité. Et la deuxième fois, on l’appelle d’un point de vue écologique.

Le premier achat chez Eau de maison, ça coûte environ 16 euros pour avoir cette bouteille en aluminium avec pulvérisateur et une dose de nettoyant. Après, on reste dans la même fourchette de prix que des produits d’entretien classique ?

L’idée, c’est d’amortir le premier achat. Pour ce qui est du prix, nous sommes des produits qui sont très haut de gamme. Mais on a voulu être sur les prix des standards de l’écologie. Donc on a fait une moyenne et la moyenne a été à peu près à 3,50 euros. On s’est dit que c’était le prix juste pour un produit hyper efficace, naturel et très haut de gamme avec du parfum.

Eau de maison, c’est une marque créée par deux frères. Quelle est l’histoire derrière avec votre frère ?

On se connaît depuis très longtemps. (rire) Trêve de plaisanterie. En fait, mon frère est un entrepreneur. Moi, je suis plutôt un créatif, un peu un rêveur, un peu fou fou. Mon rêve, c’était de créer des produits qui sont utiles, qui font du bien à la santé des gens qui l’utilisent. De ce duo est sorti le produit Eau de maison.

Vous parlez d’un impact social, j’imagine aussi environnemental. C’était important pour vous de créer une marque de produits nettoyants qui a du sens pour vous ?

C’est l’ADN, même d’Eau de maison. Je l’ai créée suite à une maladie que j’ai eue, un staphylocoque doré. En faisant le ménage chez moi, je me suis rendu compte qu’il y avait un problème avec les détergents. Sous la douche, en nettoyant un plexiglass avec un anti-calcaire très très connu, j’ai failli m’étouffer, je me suis dit que ce n’était pas pas possible.

C’est parti de là.

Et après, l’idée c’était de construire la marque autour de deux axes. Un axe environnement où on réduit l’empreinte carbone, on réduit le plastique à usage unique. Et le deuxième axe, c’est d’avoir un impact social. Donc on se concentre aussi sur les sociétés de ménage. On leur fournit des produits qui sont deux fois moins chers que des produits chimiques qui sont aussi efficaces que des produits chimiques et qui n’abiment pas la santé de leurs agents d’entretien. Et ça, c’est notre combat.

Propos recueillis par Morgane Guiomard

Ecoutez l’interview audio de Bruno Ibanez sur France Bleu Hérault