France Bleu Hérault. La Manufacture du bâtiment, un concept store autour de l’artisanat à Montpellier

La Manufacture du bâtiment est un lieu ouvert depuis le mois de mai qui regroupe plusieurs salles en lien avec l’artisanat. Avec un restaurant, un magasin de matériaux et de mobilier, et une boutique de vêtements. Il est situé dans le parc d’activités de Garosud à Montpellier.

Entretien avec Samuel Schwarz, le créateur de ce concept store.

Samuel Schwarz, présentez moi la Manufacture du bâtiment. Qu’est-ce que c’est que ce lieu ?

La Manufacture du bâtiment est un concept store autour de l’artisanat. C’est un immeuble qui s’étend sur à peu près 1000 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, il y a un lieu de vie. C’est un restaurant qui est ouvert à tous. Avec une cuisine franche et récréative à base de produits frais. Ce lieu va accueillir beaucoup de synergies tout au long de la journée, que ce soit du coworking, des rencontres artisans ou même toute personne qui a un projet travaux.

À l’étage, on retrouve un showroom. On va retrouver tout type de matériaux mobilier, objets de décoration, sanitaires, luminaires sur mesure. Et à côté de ça, on a un vestiaire. Là, il s’agit d’un magasin ou on peut s’équiper avec des vêtements de qualité pour les professionnels artisans ou même les bricoleurs exigeants et trouver également une sélection d’outillages innovants.

À qui s’adresse ce lieu ? Qui peut y venir et pour faire quoi ?

Le restaurant est vraiment ouvert à tous puisqu’on est situé dans une zone artisanale. On y fait des produits frais, une cuisine récréative, avec les cuisiniers qui cuisinent devant vous.

Après, au niveau du showroom, viennent les gens qui ont, en général, un projet travaux. La plupart du temps, on est sur des professionnels, architectes, décorateurs, designers. Ils vont gagner un temps très précieux puisqu’ils vont retrouver pour la première fois, en un seul et unique lieu, les matériaux, les meubles sur mesure, les sanitaires, luminaires, comme je vous ai dit.

Et en plus, on a une salle de réunion qui leur est dédiée ou ils peuvent venir avec leurs clients qui sont les acheteurs des matériaux et mobiliers.

Enfin, le vestiaire. On est plutôt sur des artisans ou des des particuliers. Des bricoleurs exigeants qui ont envie de s’équiper de vêtements de qualité adaptés aux différents travaux ou de l’outillage.

Pourquoi avoir créé cet espace qui mêle tous ces services ?

Ma première société a été créée en 2010. On fait des travaux tout corps d’état, axé haut de gamme. C’est une boutique encore active à ce jour. Mais j’ai eu pendant de nombreuses années des difficultés à m’approvisionner en matériaux de qualité, à trouver des petites pépites.

J’ai toujours été passionné de design, de matériaux et donc j’avais envie d’incarner ça en un lieu. Et puis, quand je me lancé, je me suis dit que c’était dommage que ce soit juste un magasin, juste un showroom. Parce que j’aime les gens et les synergies. J’aime créer des rencontres. Et donc je me suis dit qu’il fallait créer un lieu de vie. Au début, je me suis dit ou que j’allais faire un café de l’artisanat pour favoriser les rencontres. Et puis au final, de fil en aiguille, le café s’est transformé en un restaurant, d’abord de 60 personnes puis à près de 150.

Propos recueillis par Morgane Guiomard

Sur la photo : La Manufacture du bâtiment est un lieu qui regroupe restaurant et magasin de mobilier à Montpellier. - La Manufacture du bâtiment.

