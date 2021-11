Frédéric Armand, Club de la com : « En 40 ans, nous nous sommes beaucoup professionnalisés »

Frédéric Armand, qu’avez-vous prévu pour fêter les 40 ans du Club de la com ?

Une première partie se passe sur les réseaux sociaux. Nos adhérents, anciens et actuels, sont invités à poster des photos des événements passés avec le hashtag #Nos40ans. Nous organisons une grande soirée anniversaire le 8 décembre à 18h30 aux Espaces Vanel à Toulouse, en présence d’Étienne Guyot, le préfet de région, de Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, de George Méric, président du Conseil départemental de Haute-Garonne, et de Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse. Tous les anciens présidents du club et nos adhérents seront là pour couper le gâteau d’anniversaire avec nous.

Et puis, en janvier, nous sortirons un livre sur l’évolution de la communication dans la région Occitanie depuis 40 ans, sur les grandes campagnes des quatre dernières décennies et les transformations du club. Cela a été pour nous le début d’un travail d’archivage qui est très important à effectuer.

Comment a évolué le club en quatre décennies ?

Il s’est beaucoup professionnalisé. Au début, ils étaient dix membres hébergés par la CCI de Toulouse. Depuis, 8000 personnes ont été adhérents au fil des années. Aujourd’hui, il y a 400 adhérents répartis sur huit départements de la région Occitanie. Nous avons un lieu au centre-ville, le Spot. Il y a désormais une coordinatrice à plein temps qui travaille dur sur tous les événements et sur la coordination de l’association. Elle est accompagnée par une alternante.

Le club, ce sont des moments festifs et conviviaux, mais aussi de la production de contenu pour penser et réinventer nos métiers. Pour ce faire, il y a trente événements chaque année dont notre Observatoire annuel du marketing et de la communication. Il nous sert à récolter de la donnée sur les professionnels de nos secteurs (adhérents ou non) dans les treize départements de la région Occitanie.

Comment la communication a-t-elle évolué durant la même période ?

Dans les années 1980, on ne parlait pas du tout de communication. On parlait de relations publiques. D’ailleurs, les journalistes voyaient d’un mauvais œil ces nouveaux professionnels qui venaient pour conseiller les entreprises. Le terme de communication est apparu dans les années 1990. À partir des années 2000, il y a eu la révolution du numérique. Depuis 2005, les premiers réseaux sociaux. Aujourd’hui, il faut réinventer nos relations avec les médias. Les réseaux ne font pas tout. Nous avons la chance d’avoir des médias impactants et engageants pour les entreprises et les collectivités. Il nous faut passer par eux et pas seulement par le digital.

Quels projets pour 2022 ?

En 2022, nous allons lancer la troisième édition de notre Observatoire du marketing et de la communication en lien avec la région Occitanie et le département de la Haute-Garonne. Il y aura le retour des Trophées de la Com, qui reviennent à Toulouse pour la neuvième édition. Et puis nous allons démarrer un important travail prospectif. Nous sommes 8000 professionnels en Occitanie dans notre secteur. Nous aimerions que la région Occitanie soit reconnue comme “un territoire d’excellence marketing et communication”. C’est un label qui n’existe pas encore et que nous aimerions mettre en place avec le ministère de l’Économie. Nous aimerions que les annonceurs régionaux aient ainsi encore plus le réflexe de faire appel d’abord à des communicants locaux. C’est un enjeu économique. Au niveau national, les communicants sont les deuxièmes apporteurs de PIB.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur le photo : Le président du Club de la com depuis 2021, Frédéric Armand. Crédits : Club de la Com.