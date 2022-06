Une édition des Trophées de la Com Sud-Ouest qui veut « bousculer les habitudes »

« On joue collectif dans le Sud-Ouest », annonce d’ores et déjà Frédéric Armand, président du Club de la Com en Occitanie, et Odile Seiter, présidente de l’Apacom, son équivalent en Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2012, les deux agences de communication réunissent « les pépites du Sud-Ouest » lors des Trophées de la Com, seul grand prix interrégional de marketing et communication en France. Les agences de communication néo-aquitaines et occitanes peuvent ainsi concourir.

« Mettre en valeur toutes les pépites du Sud-Ouest »

« Les nombreux talents de nos vingt-cinq départements sont invités à venir valoriser nos métiers pour cette neuvième édition », déclare Frédéric Armand. Les candidatures au concours sont ouvertes depuis ce 28 juin et jusqu’au 26 septembre. Les agences doivent proposer une campagne de publicité déjà existante et datant d’après septembre 2021. Le jury, composé de douze professionnels en communication venant du reste de la France et du nord de l’Espagne, présélectionnera et examinera les campagnes de pub en octobre.

En tout, onze catégories et trois finalistes pour chacune d’entre elles. Alors viendra « le grand jour » : la soirée de remise des prix, qui se tiendra le 9 novembre à Toulouse pour accueillir les quelque 700 invités du secteur ainsi que les quarante partenaires de ces Trophées, comme le Medef ou bien les CCI des deux régions.

« Des campagnes qui remuent »

« Une édition qui remue et bouscule les habitudes. » C’est l’ambition de cette neuvième§ édition. Frédéric Armand attend « créativité, plaisir, convivialité, transformation et audace », une mission vaste et ambitieuse pour les candidats. Les habitudes ne seront pas entièrement bousculées cependant, puisque les catégories resteront les mêmes : audiovisuelle, digitale, événementielle, etc. Au sein de ces catégories, trois prix spéciaux : coup de cœur du jury, du public et le prix espoir. Ce dernier permet aux élèves en école de communication de venir défendre l’un de leur projet pour « donner leur chance à tous ces nouveaux talents », explique Odile Seiter, présidente de l’Apacom.

Valentine Marchou

Sur la photo : Frédéric Armand, président du Club de la Com Occitanie. - Crédit : Marjorie Angelvy-ToulÉco.