Occitanie. GRDF en soutien des « petites villes de demain »

Dans le cadre du programme d’action gouvernemental « Petites villes de demain », GRDF (Gaz réseau distribution France) et le préfet de la région Occitanie ont signé une convention régionale pour accompagner les communes dans la concrétisation de projets liés à la transition énergétique. 227 communes d’Occitanie de moins de 20.000 habitants sont concernées par ce programme et GRDF est le concessionnaire de 116 d’entre elles. Les particuliers, entreprises et commerces pourront ainsi bénéficier d’une aide au raccordement au réseau de gaz.

L’entreprise énergétique est mobilisée actuellement par la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui vise à porter « la part des gaz renouvelables dans la consommation à 10 % à l’horizon 2030 ».

Selon GRDF, depuis début février 2022, « plus de 13 sites de méthanisation en région Occitanie injecteraient du gaz vert dans les réseaux gaziers et la capacité de production de ces sites représenterait l’équivalent de la consommation de plus de 46.000 logements neufs se chauffant au gaz vert ».