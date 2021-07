Gate 22. Le musée VR toulousain prend une nouvelle dimension

Gate22, le Musée d’arts et design numériques en réalité virtuelle (VR) lancé par la Toulousaine Nataliya Velykanova, poursuit son aventure. Après avoir réussi sa campagne de financement participatif cet hiver sur Ulule (8171 euros sur un objectif de 7000 euros), le musée numérique a reçu ses premiers visiteurs.

Le 19 juin, ce sont quelques journalistes et les contributeurs du crowdfunding qui furent les premiers à découvrir Introspexion, la première exposition de Gate 22. Composée de trois œuvres, celle-ci interroge la frontière entre le virtuel, le réel et le monde des pensées. Elle permet aussi selon Nataliya Velykanova « de mieux se rendre compte du potentiel » d’un tel projet muséal en réalité virtuelle. Gate 22 fait partie des projets présentés du 7 au 11 juillet à Laval au festival international d’art numérique Recto VRso.

Multiples lieux et projets

Par ailleurs, la première exposition a été vue en entreprise dans le cadre de séances de team-bulding. la clientèle business étant une des pistes pour développer financièrement le projet. Nataliya Velykanova vise aussi de nombreux autres lieux pour montrer son expérience artistique en réalité virtuelle (médiathèques, grands magasins, résidences étudiante ou senior, cliniques, etc.).

Plusieurs projets d’expositions sont en phase de développement (l’un avec un chorégraphe, d’autres avec des artistes numériques.). La prochaine qui verra le jour s’appelle Screen Street et plongera « le visiteur dans un monde, coloré et vivant » rempli d’œuvres ultra contemporaines « qui font référence aux codes du web ». La fondatrice de Gate 22 annonce aussi sa présence à l’automne prochaine à la Mêlée numérique, le festival du numérique et de l’innovation de La Mêlée, le réseau toulousain en pointe sur ces questions, pour un nouvel événement baptisé VRJAM.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Gate22 est allé à la rencontre des salariés de Uwinloc dans le cadre d’un team bulding. Crédits : Gate22.