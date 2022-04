Gestion des déchets. Le projet aveyronnais Kerea soutenu par l’État et la Région Occitanie

Le projet Kerea, porté par le syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aveyron (Sydom) et son délégataire Solena Valorisation [1], est lauréat de deux appels à projet « Économie circulaire et déchets » de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et d’un dispositif d’aide au développement de la filière Biomasse et Énergie, copiloté par l’Ademe et la Région Occitanie. Le soutien financier de la Région Occitanie et de l’État à ce projet s’élève à 9,1 millions d’euros. Ce soutien représente plus de 15 % du montant prévisionnel de l’investissement.

Kerea est une installation de recyclage, de valorisation et de traitement des déchets qui sera implantée à Viviez, sur le site de Dunet. Le bâtiment de 20.000 mètres carrés regroupera des outils qui permettront de trier puis de valoriser le contenu des sacs noirs, le tout-venant de déchetteries, les refus de tri mais aussi les biodéchets. La matière organique contenue dans les déchets sera utilisée pour produire du gaz domestique. Ce biométhane, classé énergie verte, se substituera au gaz fossile. Le démarrage des travaux se fera au deuxième semestre 2022. Les travaux dureront environ deux ans pour une mise en service espérée en janvier 2025. Le montant total des investissements est de 58 millions d’euros.