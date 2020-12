Sylvain Barfety : « Le tiers-lieu de la Cartoucherie à Toulouse devrait ouvrir en 2022 »

Sylvain Barfety, pourquoi la crise sanitaire a-t-elle remis en question la transformation des Halles de la Cartoucherie en tiers-lieu ?

La crise sanitaire a bien menacé le projet. Nous devions démarrer les travaux en avril dernier et les appels d’offres étaient en cours, mais tout s’est arrêté un mois avant, en raison de la crise. Nous avions signé des accords de validité avec les banques, qui apportent 70% du financement à travers un groupement de cinq établissements. Mais deux d’entre elles se sont désistées à ce moment-là, peu rassurées par les trois secteurs piliers du tiers-lieu (la restauration, la culture et le sport), qui sont parmi les plus touchés par la crise. De fait, du jour au lendemain, il manquait 8 millions d’euros pour boucler ce projet de 29 millions d’euros.

Comment avez-vous finalement bouclé le tour de table ?

Dans ce projet 100 % privé, nous n’avons pas d’aide des collectivités, à l’exception d’une subvention européenne (NoWatt), distribuée par la Région, qui sert aux travaux de réhabilitation du bâtiment. Nous avons cependant sollicité toutes les collectivités pour leur demander de nous soutenir auprès des banques et de « mettre de l’huile dans les rouages ». Cela a été déterminant. Deux nouveaux établissements bancaires ont pris le relais et bouclé le tour de table. Cette fois-ci, le second confinement n’a pas entamé leur confiance.

Quel est le calendrier maintenant ?

Les appels d’offres sont bouclés et les entreprises sélectionnées. Nous leur délivrerons les offres de service d’ici à la fin de l’année et installons le chantier en janvier 2021. Nous lancerons, en simultané, les travaux de la grande halle et ceux de la salle de spectacle. Seuls les travaux de transformation de la petite halle en cinéma seront décalés puisque le permis de construire est sur le point d’être déposé par ID Ciné et Véo Ciné. La livraison du tiers-lieu est prévue pour le troisième trimestre 2022.

Avez-vous déjà sélectionné les restaurateurs de la halle gourmande ?

La sélection n’est pas encore terminée. Nous avons reçu 230 candidatures, dont une majorité émanant de Toulousains et, à ce jour, cinquante sont encore en lice pour un total de vingt-six à trente stands. Sur les deux-cent trente candidatures reçues, certaines ont été éliminées, d’autres testées à l’occasion de repas organisés, notamment à la Cartoucherie. À ce jour, et malgré les difficultés que rencontre cette profession, les candidats nous ont signé des lettres d’intention et nous n’avons enregistré qu’une seule défection.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Les travaux de la grande halle de La Cartoucherie débuteront en janvier 2021. Le projet à 29 millions d’euros a été relancé grâce à de nouveaux financeurs. Crédit : Chloé Bodart Construire et OECO Architectes.