Haute-Garonne. Adminz, la jeune pousse qui veut « revaloriser l’assistanat de direction »

La petite trentaine, la haut-garonnaise Aurore Hébrard a ouvert un nouveau chapitre de sa vie professionnelle. La jeune femme pleine d’assurance qui a travaillé comme assistante de direction dans le privé (Intel, Bureau Veritas) et le public (Toulouse Métropole), à la recherche « de liberté et de sens », a décidé d’un tournant, comme beaucoup lors de la crise sanitaire : « J’ai compris que le monde du travail allait évoluer. J’ai mis du temps à prendre une décision mais, ensuite, les choses sont allées vite », confie Aurore Hébrard.

Fin 2021, elle lance Adminz, un service d’assistanat à temps partagé (gestion d’emploi du temps, soutien commercial, à la comptabilité, aide à la prise de décision parfois, etc.) et trouve rapidement, via les réseaux sociaux, des clients occitans : un artisan, un cabinet de courtage en prévoyance santé et, plus récemment, une société de production pour des missions d’un minimum d’une demi-journée par semaine. D’autres éventuels contrats sont en cours de négociation. Pour l’entrepreneure, ce modèle est gagnant-gagnant : « Les chefs d’entreprise n’ont pas à gérer tout ce qu’implique un poste en interne. Et l’assistante passe dans une relation de prestataires-clients. Cela repositionne notre rôle, cela revalorise notre métier », estime l’indépendante.

Une start-up qui évolue rapidement

D’ici à la fin de l’année, la jeune femme veut continuer à trouver de nouveaux clients. Grâce à l’utilisation des outils numériques (visio, services de messagerie comme WhatsApp, etc.), elle peut travailler pour des dirigeants un peu partout dans l’Hexagone. Un objectif plus immédiat est de participer, en juin, à « Be a Boss », un événement dédié aux femmes entrepreneures. « Ce sera un bon exercice pour moi de présenter mon entreprise devant plein de personnes. Quand on est secrétaire de direction, on est souvent derrière un bureau. Là, je passe de l’autre côté du miroir », résume-t-elle joliment.

En 2023, Adminz pourrait changer de statut juridique et Aurore Hébrard embaucher quelqu’un ou « faire appel à un partenaire extérieur » pour l’épauler. La dirigeante de start-up voudrait aussi s’attirer une clientèle de jeunes pousses de l’économie sociale et solidaire ou « défendant de projets écologiques ». Car, comme une partie de sa génération, elle veut que son travail n’entrave pas son éthique et soit « porteur de sens ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : Aurore Hébrard, la créatrice d’Adminz, service d’assistanat d’entreprises à temps partagé. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.