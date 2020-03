Haute-Garonne. EnKamania, une nouvelle marque à grignoter

Lancée en septembre 2019 à Toulouse, EnKamania est une marque d’encas à base de fruits à coque et de fruits secs. Ses trois gammes sont vendues exclusivement sur Internet en pack de dix sachets de vingt-cinq grammes. Elles mêlent selon les recettes, noix de cajou, noix du Brésil, noisettes, amandes, pistaches, graines de courges, baies de goji, figues et ananas séchés.

Emmanuelle Debabeche, ancienne responsable des achats en restauration collective, à Paris est à l’origine de cette nouvelle marque produite au sein de l’usine Menguy’s à Mazamet, qu’a fondée son grand-père en 1987.

« Lorsque je suis tombée enceinte, j’ai cherché des encas sains pour répondre à mes envies de grignotage. J’ai découvert l’intérêt nutritif des fruits à coque, naturellement riches en fibres et en oméga 3 et après avoir mûri mon projet durant l’année 2018 j’ai décidé de créer ma propre marque. J’ai fait appel à Arnaud Cocaul, expert en nutrition, pour mettre au point des portions équilibrées adaptées aux besoins quotidiens en nutriments et vitamines », explique la fondatrice d’EnKamania.

Pour chacune des huit recettes de la marque, les fruits à coque sont simplement chauffés, sans huile ni sel et les fruits secs, séchés, sans ajout de sucre et de conservateur. Les matières premières sont mélangées et conditionnées dans le Tarn dans des packagings à base de papier 100 % recyclable.