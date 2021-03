Haute-Garonne. Jocelin & marlaine, les coussins qui ont du chien

Créée en septembre 2015, la marque toulousaine Jocelin & marlaine s’est spécialisée dans la création d’objets textiles upcyclés pour la maison. Son credo : un recyclage « par le haut » du lin et de la laine qui lui ont donné son nom, de canevas, d’édredons et d’autres matières encore dénichées dans les greniers ou sélectionnées dans les fabriques de la Montagne noire.

Après avoir confectionné des plaids, des tabliers, des torchons ou des nappes, cette marque à la production 100 % locale et artisanale a lancé cet hiver sa première collection de coussins pour chiens et chats. Le principe reste le même, avec des matériaux exclusivement recyclés et des pièces uniques. Double face et déhoussables, ces coussins sont fabriqués en lin ancien, thermorégulateur et hypoallergénique, laine ou polaire pour la chaleur et le confort et sont garnis de mousse, plumes ou duvet recyclés.

Un canevas appliqué au surjet et à thème animalier vient personnaliser chaque création, tantôt « Médor » pour les grands chiens, « Milo », pour les animaux de taille moyenne, « Purdey », pour les petits chiens ou « Berlioz », pour les chats.

J.D.

Crédits : DR.