Haute-Garonne : Les iniatives pour les producteurs locaux se poursuivent

Lors des derniers vœux à la presse du Conseil départemental de Haute-Garonne, il a été aussi question d’agriculture et de transition écologique. La conversion vers l’agriculture biologique est une des priorités départementales. Le réseau de vingt-huit conseillers agroenvironnement est ainsi chargé de mener auprès des agriculteurs un dispositif d’accompagnement. L’objectif est d’atteindre les 20% d’exploitations en agriculture biologique d’ici 2024. Actuellement en Haute-Garonne, 700 exploitations, soit 15%, font de l’agriculture écologique (sur une surface de 40.000 hectares).

Autre initiative, DirectFermiers, une plateforme de vente directe qui met en relation les particuliers avec vingt-six producteurs fermiers (dont un tiers d’agriculteurs en bio). Près de cinquante utilisateurs se sont connectés chaque jour depuis le 19 septembre.

Agrilocal 31, la plateforme qui, depuis 2016, facilite l’approvisionnement des collèges et collectivités en produits locaux continue son activité. 163 fournisseurs et 123 acheteurs sont actuellement référencés, dont quatre-vint cinq collèges, vingt-et-une communes, un hôpital et un lycée. Malgré la crise sanitaire, un événement physique a pu être organisé cet automne pour célébrer l’initiative. Elle a réuni dix collèges, sept cantines et 7500 enfants.