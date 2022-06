Haute-Garonne. Mioum lance son cookie à base de légumineuses

Créée par trois ingénieurs agronomes récemment diplômés de l’École d’ingénieurs de Purpan à Toulouse, la société Mioum démarre en mai la commercialisation de sa marque de cookies à base de légumineuses. La recette actuelle, déclinée en version pécan-caramel, framboise-chocolat, myrtille-amande et cranberry-macadamia, s’appuie sur des haricots blancs provenant de Charente et de la farine de blé produite par Moulin Maury, dans le Tarn.

Elle a valu à Mioum de décrocher un « Nutri-Score A » qu’elle met en avant pour se distinguer dans les rayons. « Les légumineuses sont intéressantes pour leurs propriétés nutritionnelles, leur apport en fibres et protéines mais également sur le plan agronomique et environnemental. Elles fixent l’azote atmosphérique, ce qui permet de faire baisser le recours aux engrais », explique Robin Castello, l’un des fondateurs.

La jeune marque qui a intégré en janvier la pépinière alimentaire du Grand marché de Toulouse et produit actuellement ses recettes chez un partenaire pâtissier, prévoit à plus long terme de créer sa propre unité de production. Elle est déjà distribuée dans plusieurs enseignes de l’agglomération toulousaine et sur son site de vente en ligne.

Johanna Decorse