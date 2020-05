Hérault. La marque de jouets Oppi trouve le point d’équilibre

Ils ont bâti leur projet, avancé patiemment, pièce par pièce, pour trouver le point d’équilibre. Un an et demi après le lancement de Piks, le premier jeu de construction éducatif porté par leur marque, Oppi, Hansel et Bastien Schloupt, se sont ouverts les portes d’une cinquantaine de points de vente en France. Avec leur référencement ce printemps par Nature et Découverte et à l’automne, par Oxybul, les deux frères montpelliérains visent les 400 magasins d’ici fin 2020.

Cette aventure familiale a commencé en septembre 2018 par une campagne de financement participatif qui leur a permis de lever 32.000 euros et de financer la production des mille premières boîtes. Depuis, le jeu, vendu à 7500 exemplaires, a été trois fois médaillé au concours Lépine et récompensé par deux concours internationaux de référence, le Core 77 Design Awards en 2019 à New York et le Red Dot Design Award cette année en Allemagne. Au-delà du succès commercial, Hansel et Bastien Schloupt ont réussi un autre défi, celui de donner à leur invention une portée éducative.

Outil thérapeutique

« Au départ, l’idée est venue de mon frère Hansel qui, petit, a dû faire face à une maladie orpheline. Formé au design industriel à Barcelone, il s’est inspiré de sa propre expérience pour imaginer des produits qui accompagneraient le développement des enfants », explique Bastien Schloupt qui a rejoint le projet avec ses compétentes d’ancien directeur de production dans l’industrie graphique. Pour Piks, les deux fondateurs se sont ainsi entourés de plusieurs spécialistes, psychomotricien, pédopsychiatre, ergothérapeute et conseiller pédagogique auprès desquels ils ont testé, soit en cabinet, soit dans des écoles, les bienfaits de leur jeu. À partir d’une règle simple, créer à l’aide de planchettes en bois et de cônes en silicone, la structure la plus originale et impressionnante sans laisser tomber aucune pièce, ils ont validé son intérêt en matière de concentration, de dextérité, de motricité et de repère dans l’espace.

Fabrication chinoise

« Piks est à la base un jeu de construction mais il est aussi utilisé comme outil thérapeutique contre le trouble de l’attention. Nous garderons ce lien très fort entre design et éducation dans notre prochain jeu dont la sortie est prévue en 2021 », ajoute Bastien Schloupt.

En plein développement y compris à l’étranger, la marque Oppi, installée à Castelnau-le-Lez, aux portes de Montpellier, s’est fixée cette année d’atteindre 400.000 euros de chiffre d’affaire. Autre objectif d’ici 2021 : trouver un partenaire français pour la fabrication. Actuellement, les planchettes en bois de hêtre issu de forêts et sources éco-responsables (FSC) et les pièces en silicone sont produites dans une usine chinoise.

Johanna Decorse

Sur la photo : Bastien et Hansel Schloupt, les deux fondateurs de la marque Oppi et de son premier jeu, Picks, trois fois médaillé au concours Lépine. Crédits Anaïs Roux.