Hérault. Orchestra se dirige vers un redressement judiciaire et cherche un repreneur

Déjà sous procédure de sauvegarde depuis septembre, et à ce titre sous la contrôle d’administrateurs judiciaires, le groupe Orchestra envisage de « solliciter la conversion à court terme de sa procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire, afin de protéger son activité », indique le groupe dans un communiqué diffusé le 31 mars. Spécialisé dans le prêt-à-porter pour enfants et articles de puériculture, l’entreprise, dont la cotation en bourse a été suspendue, va par ailleurs lancer « un processus d’appel d’offres pour la reprise de l’activité et des actifs d’Orchestra-Prémaman SA ».

Un CSE se tient ce lundi 6 avril, pour que les instances représentatives du personnel formulent leur avis sur ce projet. « Cette évolution procédurale de la situation d’Orchestra est principalement liée aux conséquences financières de la fermeture totale de notre réseau mondial depuis maintenant une quinzaine de jours, à cause de la crise sanitaire à laquelle nous devons faire face du fait de la propagation du virus Covid 19 et de la mise en confinement des populations », détaille Pierre Mestre, fondateur et PDG.

Des erreurs stratégiques

Un représentant du personnel concède que Pierre Mestre « a réussi une belle entreprise », mais pointe aussi des erreurs commises ces dernières années : « Quand l’entreprise réalisait 600 millions d’euros de chiffre d’affaires, il a visé le milliard, alors qu’il fallait plutôt consolider les positions. Le revers de l’acquisition de l’Américain Destination Maternity, en 2017, a fait mal ». Autre erreur stratégique, « un manque d’investissement dans le e-commerce », alors que les jeunes mamans ont des modes de consommation de plus en plus digitaux. Sur la forme, il regrette « un manque total de communication interne » et une difficulté, chez l’homme d’affaires, « à reconnaître (ses) erreurs ».

Une autre source, extérieure à l’entreprise, estime que Pierre Mestre a de la chance dans le malheur du Covid-19 : « Il va pouvoir s’appuyer sur cette crise sanitaire pour accélérer le processus de revente. Quelque part, c’est une chance, car l’entreprise était déjà mal en point. » Les projets de plateforme logistique à Nîmes et de méga-campus à Montpellier, annoncés en grandes pompes en 2017 aux côtés des présidents des intercommunalités concernées (Yvan Lachaud à Nîmes et Philippe Saurel à Montpellier), sont naturellement abandonnés.

Le 17 février, Orchestra a en effet annoncé la suppression de 600 postes, soit 20 % de ses effectifs. 125 fermetures de magasins sont programmées, sur un parc de 534 points de vente. Ce plan pourrait être réétudié par un éventuel repreneur.

Sur les neuf premiers mois (de mars à novembre 2019) de l’exercice en cours, le chiffre d’affaires s’est élevé à 436,8 millions d’euros, en légère hausse (+ 0,7 %) par rapport à la même période l’année précédente. Créée en 1995 par Pierre et Chantal Mestre, Orchestra emploie 2900 salariés dans le monde. Les époux Mestre exploitent par ailleurs, à titre privé, le Domaine de Verchant (5 étoiles), hôtel, restaurant gastronomique et lieu de réception situé au milieu de vignes, à Castelnau-le-Lez, à côté de Montpellier.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Pierre Mestre, fondateur d’Orchestra. Crédits : DR.