IA. L’autonomie, encore très loin d’être une réalité

Grégory Flandin, directeur des programmes de recherche sur l’intelligence artificielle pour les systèmes critiques à l’Institut de recherche et de technologie (IRT) Saint-Exupéry,​ à Toulouse,​ sait de quoi il parle et il est formel. « Aujourd’hui, l’intelligence artificielle dans l​a mobilité, à la fois ​dans les airs (avion et drone) ​et ​sur terre (train et voiture)​,​ n’est pas possible. » Ce constat​, sans appel,​ est dressé à partir des premières conclusions obtenues dans le cadre du programme de recherche transatlantique Deel (DEpendable Explainable Learning​), dont la première phase débutée en 2018 s’achève en 2023. Porté ​​au Québec par​ le Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (Criaq)​ et, en France, par l’IRT et​ l’Institut interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle de Toulouse, ce projet doté de 30 millions d’euros (industriels et État) est chargé de plancher sur le développement d’une intelligence artificielle interprétable, robuste, sécuritaire et certifiable, appliquée aux systèmes critiques dans le domaine de l’aérospatiale et des transports.

Grégory Flandin voit deux principaux freins. Déjà, pour qu’une technologie embarquée monte à bord de l’avion il faut qu’elle soit certifiée par les autorités compétentes. Dans l’aéronautique, il s’agit de l’Agence européenne de la sécurité aérienne​ (Easa). ​​« Le processus industriel, long,​ ​​ passe par la certification. Et, celle-ci est contraignante et précise », précise M. Flandin. Le second obstacle réside dans l’algorithme de machine learning. Cette technologie vise à apprendre aux machines à tirer des enseignements des données et à s’améliorer avec l’expérience, au lieu d’être programmées pour le faire.

Or cette méthode atteint vite ses limites. « Elle peut être soumise à des attaques adverses, par exemple », soutient Grégory Flandin. « Le machine learning connaît une sorte d’instabilité. Avoir une confiance totale dans une intelligence artificielle est impensable. »

Mais, dès 2024, le programme Deel, avec une trentaine de partenaires industriels (Airbus, Thales Avionic, Safran, Renault...) et les chercheurs, se poursuivra en axant sur le langage et la productivité, notamment.

« Nous avons encore du travail même si nous avons déjà listé une centaine de documents, pensés comme des outils qui fournissent des réponses potentielles aux industriels », indique Grégory Flandin, qui dirige le groupe de travail​, composé de chercheurs, ingénieurs et doctorants. « Cela reste de la recherche mais cela permet de gagner en confiance et de construire un socle de connaissance commun. »

Les projets d’Airbus

Dans le même temps, les poids lourds du transport travaillent sur des démonstrateurs. C’est le cas d’Airbus et de son projet Dragonfly. Développé sur un long-courrier A350-1000 par Airbus UpNext, filiale consacrée à l’innovation, il permet à un appareil de voler de façon autonome, c’est-à-dire sans pilote.

Pour Airbus, le programme n’aurait pas vocation à se substituer aux navigants, sauf « en cas d’incapacité des pilotes, alors l’avion prend le relais et décide où il va atterrir ». En clair, avec l’ajout de nouvelles technologies et d’une intelligence artificielle embarquées, l’engin pourrait désormais décoller, voler puis atterrir et rouler sur l’aéroport de son choix sans intervention humaine.

« Nous pensons que les pilotes resteront au cœur des opérations à l’avenir et que l’automatisation peut les aider en réduisant leur charge de travail dans le cockpit, en améliorant les opérations en vol et les performances globales de l’avion », ajoute l’avionneur.

Dragonfly n’est pas le seul projet développé par Airbus susceptible de remettre en question le nombre de pilotes dans le cockpit. L’avionneur européen et l’Agence européenne de sécurité aérienne mettent au point le projet Emco (Extended Minimum Crew Operations, « opérations d’équipage minimal étendues »). L’idée serait, pendant un vol long-courrier, de permettre à un pilote d’aller se reposer pendant que l’autre reste seul dans le cockpit et que les logiciels embarqués se chargent de « piloter » l’avion.

Or, ce dernier projet est dans le collimateur du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) qui fustige « une espèce de rêve fou d’ingénieurs qui rêvent de créer l’ordinateur parfait qui pourrait venir remplacer un pilote humain ». « On lance une alerte sur ce projet ! », avance Karine Gély, la présidente du syndicat. « Nous sommes convaincus que l’ordinateur ou quelque intelligence artificielle que ce soit est totalement incapable de gérer l’imprévisible ou le hautement improbable. »

Audrey Sommazi

Sur la photo : Le projet Dragonfly d’Airbus prévoit d’installer des capteurs intelligents, ici devant le cockpit de l’A350-1000, comme celui ci-dessous qui peut ainsi "visualiser" la piste. Crédits : Hervé Goussé - Master Films pour Airbus.