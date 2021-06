Immobilier. Bientôt un premier immeuble de bureaux à Toulouse Grand Matabiau

Voilà qui marque le coup d’envoi de la transformation de l’îlot Toulouse Raynal-Sernam. Il y a quelques semaines, la SNCF, par l’intermédiaire de sa filiale aménagement urbain et promotion immobilière Espaces Ferroviaires, a annoncé le nom des lauréats pour la construction du programme « Raynal Gare Basse » Actuellement occupé par les anciens entrepôts de la Sernam, l’îlot s’étend sur 28.000 m2. Il comptera, à terme, plusieurs bâtiments tertiaires et trois petits immeubles de logements.

Pour l’heure, 13.000 m2 viennent d’être attribués au groupement GA Smart Building (constructeur mandataire) et à l’architecte François Leclercq pour un immeuble de bureaux et un parking silo démontable. « Nous avons conçu, à la demande du promoteur, un bâtiment scindé en deux entrées distinctes et optimisé l’emprise au sol du bâti. Dans cet environnement très urbain, nous avons conçu un projet qui dispose de 25% d’espaces naturels en pleine terre, grâce à de vastes terrasses paysagées », décrit Charles Gallet, architecte associé chez Leclercq associés.

Un parking silo entièrement démontable

L’ensemble du projet, construit par GA Smart Building, sera entièrement préfabriqué en usine. « Grâce à ce process propre à GA, nous répondons à un cahier des charges serré en termes de coûts et de délai. Il n’y aura que 18 mois de chantier pour une livraison du programme prévue mi-2023 », prévoit l’architecte.

Un parking silo de 260 places, entièrement démontable et recyclable, également préfabriqué en usine complètera l’ensemble. « Il sera conçu en métal boulonné démontable tandis que la façade sera habillée d’une résille en métal dont la couleur reprend celle de la brique rose », précise Charles Gallet. Ce parking était au départ envisagé par les architectes comme un module mutable en logements, mais des contraintes de coûts ont finalement décidé le maître d’ouvrage à opter pour du 100% démontable.

Béatrice Girard

Sur la photo : Ce programme de 13.000 m2 de bureaux disposera de 25% d’espaces naturels en pleine terre grâce à de vastes terrasses paysagées. Crédit : François Leclercq Associés.