Immobilier. Coup d’envoi des travaux de l’ilot Raynal Raisin

Situé derrière la gare Raynal, à la place des anciens entrepôts de la Sernam, l’ilot Raynal Raisin (28.000 m2) entame sa mue avec la mise en chantier du premier programme tertiaire de Grand Matabiau Quais d’Oc. Espaces ferroviaires, la filiale aménagement urbain du groupe SNCF, maître d’ouvrage, signe ici sa première opération immobilière en Vefa, dans le cadre d’un partenariat avec la société d’investissement Keys Reim.

« Nous investissons près de 60 millions d’euros dans ce programme, notamment avec la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées, car nous croyons à ce quartier en pleine mutation et à ce genre de projet qui fait évoluer les usages », indique Vincent Ferat, le président de Keys Reim. La société, qui investit 80 % de ses actifs en province et 20 % en Ile-de-France, n’en est pas à sa première opération à Toulouse. Elle a déjà investi dans le bâtiment Epok (5249 m2 de bureaux à la Cartoucherie), l’hôtel Mama Shelter, et fait partie du tour de table des investisseurs des grandes Halles de la Cartoucherie (ouverture prévue en septembre prochain).

Construction modulaire et chantier accéléré

Réalisé dans le cadre d’un contrat de conception–construction par le groupement GA Smart Building (mandataire) et l’agence d’architecture parisienne Leclercq et associés, le programme d’un montant de travaux de 30 millions d’euros, comprendra 13.000 m2 de bureaux et un parking de 260 places.

Le bâtiment, construit selon le process modulaire propre à GA, sera entièrement conçu dans les usines du groupe, puis assemblé sur place en quinze mois. « Nous avons choisi un système poteaux poutres en béton, puis des façades en béton, recouvertes d’une vêture en briques, déjà pré-assemblées dans notre usine de Labège », décrit Kader Guettou, le directeur général du pôle entreprise au sein du groupe GA. Même principe pour les blocs sanitaires en ossature bois, qui arriveront montés et pré-équipés, depuis l’usine Ossabois du groupe.

Un parking en acier entièrement démontable

« Nous avons aussi imaginé un bâti qui permette de préserver la biodiversité, de lutter contre les ilots de chaleur et d’évoluer avec les usages du futur quartier », précise Charles Gallet, l’architecte en charge du projet. « Il sera en effet doté de 25 % d’espaces naturels en pleine terre grâce à de vastes terrasses paysagées. Quant au parking silo en acier, il pourra être entièrement démonté à l’avenir si nécessaire. »

Le bâtiment, dont la livraison est annoncée pour l’été 2024, sera occupé à 80 % par la SNCF, qui prévoit d’installer environ 1000 collaborateurs sur place. Les 20 % restants seront loués par Toulouse Métropole qui vient d’annoncer l’installation de Totem, une pépinière dédiée aux entreprises du numérique, en préfiguration du futur campus du numérique attendu ici à horizon 2030.

Béatrice Girard

Sur la photo de gauche à droite Sébastien Matty (président GA Smart Building), Charles Gallet (architecte associé Leclercq Architectes), Raphaël Catonnet (directeur général Oppidéa, Europolia), Vincent Ferat (président Keys Reim), Jean-Luc Moudenc (maire de Toulouse et président Toulouse Métropole), Katayoune Panahi (directrice SNCF immobilier), Fadia Karam (directrice générale espaces ferroviaires), Souhayla Marty, (adjointe au maire en charge de la qualité urbaine). Crédit Théo Jalixon.