Hérault. Le promoteur Hectare affiche ses ambitions régionales

« Doubler le chiffre d’affaires en cinq ans. » C’est l’objectif donné par Max Portalès, fondateur de l’aménageur-promoteur Hectare, basé à Vendargues, à ses quatre enfants, alors qu’il s’apprête à prendre du recul, après trente-cinq ans à la tête de l’entreprise. Chacun des quatre est déjà impliqué depuis une quinzaine d’années dans le groupe familial qui compte quatre-vingt salariés. Anne Portalès est ainsi directrice de communication, Robin développeur informatique, webmaster et créateur du système d’information interne, Guilhem directeur général et futur PDG (à partir du 1er janvier 2021) et Laury à la tête d’Envol, structure de promotion immobilière.

Une année 2020 record

L’affaire de famille connaît une année 2020 record. « Nous avons continué à signer des compromis pendant le confinement, grâce à nos process digitaux. Et à partir de mi-mai, nous avons été assaillis de demandes de gens souhaitant acheter un terrain pour quitter leur appartement ! », s’exclame Max Portalès, qui donnait sa première conférence de presse. Mes enfants commencent plus tôt que moi », a-t-il souri. Une discrétion toute cévenole - le dirigeant est originaire de Valleraugue, au pied du Mont Aigoual -, qui se conjugue à une solidité financière.

Hectare vend près de 500 lots par an (75 % en aménagement et 25 % en promotion), déploie sept agences (une huitième projetée en 2021 à Béziers) entre Toulon et Toulouse, et réalise un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros. Il dispose en outre de 40 millions de capitaux propres et de 12 millions de trésorerie. Avec, en réserve foncière, des centaines… d’hectares. « Nous avons doublé, en 2020, le montant de nos achats fonciers », précise Max Portalès. Nos quinze développeurs ont entre trois et quatre ans d’expérience chez nous. Chacun d’eux peut créer chaque année une centaine de lots et appartements. Nous avons donc le potentiel d’en créer 1500 par an. Et ce qu’on sort, se vend vite : c’est devenu tellement difficile de construire, qu’un permis purgé de tout recours ne s’abandonne jamais ! »

« Nous sommes des outsiders »

« Nous nous positionnons désormais comme un créateur de quartiers, et non plus en lotisseur », indique Guilhem Portalès, qui a débuté dans le groupe à Carcassonne en 2006. Hectare porte ainsi une quinzaine d’opérations d’aménagement de plus de 100 logements chacune : dans le Gard avec Angelotti, à Vendargues avec GGL, à Port-la-Nouvelle, Nissan-lez-Ensérune, Restinclières… A Toulouse, la nouvelle agence a obtenu quatorze permis d’aménager en deux ans. « Nous avons 800 lots en réserve sous forme de compromis, glisse Max Portalès. Ce qu’on a fait à Toulouse en peu de temps, nous pouvons le faire demain à Lyon ou Toulon. »

Face aux nouveaux enjeux de sobriété foncière et de reconstruction des villes sur elles-mêmes, « nous nous penchons sur des projets de reconversions urbaines de friches, pour mieux accompagner les élus », ajoute Guilhem Portalès.

Nouvelle identité visuelle

Max Portalès a aussi des valeurs qui lui sont chères : « travail bien fait, simplicité, discrétion. Mes enfants n’aspirent pas à rouler dans de grosses voitures. Ils travaillent ! » La retraite ne sera que « partielle ». Il reste en effet PDG de la holding, et compte jouer un rôle de représentation en Occitanie Est.

Sponsor du MHR cette saison, Hectare lance un nouveau logo blanc et doré (réalisation : agence MADN), « plus lisible, plus épuré, plus moderne et plus efficace » que l’ancien, explique Anne Portalès. « La ligne dorée symbolise la montée en gamme de nos opérations, et les variations d’émotions que le client peut ressentir à la signature d’un acte, ou que nous vivons lorsqu’un projet aboutit au bout de plusieurs années ». La typographie droite et imposante symbolise « la stabilité de l’entreprise et sa solidité financière ». En trente-cinq ans, le groupe a viabilisé 6000 terrains à bâtir dans le Sud de la France.

Hubert Vialatte

Sur la photo : la famille dirigeante Portalès réunie au complet autour du père et fondateur d’Hectare, Max Portalès, lors de la conférence de presse du 3 septembre. Crédits : DR.