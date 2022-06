Immobilier. La clinique Pasteur investit 37 millions d’euros dans un nouveau bâtiment

À Toulouse, au niveau du rond-point de l’avenue de Lombez, sur la rive gauche de la Garonne, le quartier pourrait presque s’appeler « Pasteur ». Après la construction des bâtiments Atrium en 2011 et Passerelle en 2016, la clinique Pasteur, privée, indépendante et membre de Clinavenir, vient en effet de lancer la construction d’une nouvelle extension. Il s’agit du bâtiment Ilôt (10.800 m2 et sept étages), construit sur une parcelle de 1500 m2, acquise après des années de tractations. « Nous avons racheté maison par maison et jardin par jardin, pour dégager cette parcelle et récupérer ces fonciers qui étaient enclavés entre deux bâtiments existants de la clinique », raconte Dominique Pon, directeur général de l’établissement et maître d’ouvrage. Pour concrétiser ce projet atypique, l’établissement peut compter sur ses médecins, tous actionnaires. Une centaine d’entre eux se sont endettés à hauteur de 37 millions d’euros TTC (achat des fonciers compris), pour construire ce nouvel outil de travail.

Un tunnel de 80 mètres de long

Dans ce projet axé sur le parcours patient, un tunnel piéton de 80 mètres de long permettra de relier directement le parking et le bâtiment Atrium à la clinique historique. « En surface, une des deux rues qui entourent le bâtiment Ilôt devient aussi privée et piétonne afin de fluidifier l’ensemble du parcours patients, et leur permettre de déambuler sur l’ensemble du site par l’extérieur ou en sous-sol », précise Dominique Pon.

Le projet a été confié à un groupement de conception réalisation confié à Socotrap (mandataire) avec Quercy confort et Eiffage, tandis que l’agence toulousaine ABC architectes assure la maîtrise d’œuvre directe. « La plus grande difficulté a concerné les travaux préparatoires en sous-sol », explique l’architecte Renaud Bouteillé. « Car pour permettre le passage du tunnel, nous avons dévoyé l’ensemble des réseaux de l’une des rues, devenue aujourd’hui propriété de la clinique. Ils menaient jusqu’à une résidence privée située à l’arrière, dont l’accès a aussi été modifié. »

La livraison du bâtiment Ilôt est prévue en mai 2024. Avec ce troisième pôle, la clinique Pasteur, qui compte aujourd’hui 450 lits et places, accueille 70.000 patients et réalise près de 300.000 consultations annuelles, boucle son programme immobilier.

Béatrice Girard

Sur la photo : de gauche à droite, Dominique Pon, directeur de la clinique Pasteur, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, Thierry Cardouat, directeur de l’ARS Haute-Garonne, Dr. Bernard Assoun, PDG de la clinique Pasteur, posent la première pierre du bâtiment Ilôt, dont la livraison est attendue en mai 2024. Crédit : Béatrice Girard-ToulÉco.