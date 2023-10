Immobilier. Le volume des ventes chute de 13 % dans l’Hérault

Une baisse de 13 % du volume des ventes de biens immobilier dans le département de l’Hérault. C’est le constat dressé par la Chambre des notaires de l’Hérault, qui a présenté ses statistiques sur la période juin 2022-juin 2023 le 5 octobre dernier. 32.590 ventes sont enregistrées sur cette période, contre 37.300 l’an passé. Une baisse qui concerne tous les biens : -9 % pour les appartements anciens, -11,3 % pour les maisons anciennes, -26 % pour les terrains à bâtir, et -21 % pour les appartements neufs !

En parallèle, les prix ont continué de grimper sur cette période, bien qu’ils « commencent aujourd’hui à baisser », nuance une agente immobilière basée dans le Lunellois. Le prix des appartements anciens a augmenté de 7,4 %, avec un prix médian de 3390 euros/m². Une hausse de 14 % est recensée pour le pays sétois (prix médian de 3460 euros/m²), et de 10 % pour le littoral (4060 euros/m²) et le pays biterrois (2220 euros/m²). Certaines communes tirent leur épingle du jeu avec +16,7 % à Vic-la-Gardiole, +19,6 % à Lamalou-les-Bains, +19,5 % à Frontignan ou encore +17,6 % à Clermont-l’Hérault. En revanche, d’autres communes ont vu les prix baisser comme à Portiragnes (-11,6 %).

Les prix les plus élevés sont La Grande-Motte et Palavas-les-Flots (prix médian de 5220 euros/m²), Vic-la-Gardiole (4740 euros/m²) et Mauguio (4720 euros/m²). C’est le même sort pour les maisons anciennes, avec une hausse des prix de 5,8 % portant le prix de vente médian à 266.500 euros.

88 % des terrains à bâtir vendus sont inférieurs à 900 m²

Dans le neuf, les prix ont grimpé de 4,2 % pour les appartements, portant le prix médian à 4710 euros/m². Tous les secteurs sont en hausse : +10 % pour les Hauts-Cantons, +9,6 % pour le littoral, +8,9 % pour Béziers... Seul le pays biterrois enregistre une baisse de 6,5 %. En matière de prix, c’est Montpellier qui tire son épingle du jeu (5370 euros/m²), suivi de sa périphérie (4750 euros/m²) et du littoral (4550 euros/m²). Dans la capitale héraultaise, le prix médian est de 5850 euros/m² dans le quartier d’Alco, 5540 euros/m² à Port-Marianne, et 4600 euros/m² à Près d’Arènes.

Pour les terrains à bâtir, c’est une hausse des prix de 2,3 % qui est enregistrée avec un prix de vente médian de 112.300 euros. 88 % des ventes concernent des terrains de moins de 900 m². Le prix est en hausse de 12,2 % dans le pays sétois (212.300 euros) et de 8 % dans la périphérie montpelliéraine (181.100 euros). En revanche, la tendance s’inverse sur le littoral avec un prix de vente médian en baisse de 15,5 %. « Cela peut s’expliquer par la taille des terrains. Les parcelles vendues sont de moins en moins grandes. Donc le prix médian diminue également, ce qui n’est pas le cas du prix au m² », lance Valéry Flandin, notaire à Prades-Le-Lez. « C’est aussi qu’il y a moins de terrains sur le littoral. »

Hubert Vialatte

Sur la photo :En matière de prix, c’est Montpellier qui tire son épingle du jeu avec 5370 euros/m². Crédit : DR.