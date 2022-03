Immobilier. Novaxia, le spécialiste du recyclage urbain, investit à Toulouse

Faire muter la ville grâce au renouvellement urbain tout en se revendiquant comme la première société à mission du secteur immobilier, c’est le double défi que s’est fixé Novaxia. Fondée à Paris par Joachim Azan, Novaxia rachète des sites obsolètes et les reconfigure après déconstruction ou rénovation. Elle compte déjà à son actif cent projets (dont 80 % sont situés en région parisienne) et 70.000 m2 de terres renaturées. « Mais nous ne sommes pas des promoteurs, nous sommes une société d’investissement dotée de trois fonds ouverts aux particuliers et dédiés au recyclage urbain », précise Mathieu Descout, le président de Novaxia investissement. « Nous rachetons des actifs sans condition suspensive pour le compte de nos fonds d’investissement et nous associons ensuite à des promoteurs pour les faire muter. »

Grâce à ce business modèle, Novaxia rachète des actifs, sans condition suspensive, mais avec une décote qui peut aller de 10 à 40 %. « Nous assurons le portage financier, ce qui garantit une véritable solution financière aux promoteurs », indique Mathieu Descout. L’entreprise, en forte croissance, a collecté 280 millions d’euros en 2021 et acheté 500 millions d’euros d’actifs (contre 92 millions d’euros collectés en 2020 pour 200 millions d’euros d’actifs achetés). Cette année, elle vise 500 millions d’euros de collecte et espère acheter 870 millions d’actifs.

Hébergement temporaire et à titre gracieux

Autre particularité de Novaxia, en tant que société à mission, elle s’engage dans chacun de ses projets à remplir des objectifs sociaux ou environnementaux.

Ainsi, à Toulouse, son premier projet réalisé en copromotion avec Océanis Promotion, concerne l’extension et la rénovation de la résidence Phoebus : une résidence étudiante désuète, située au pied du métro Jolimont. « Elle restera dédiée au logement étudiant mais, après extension, nous allons en faire une résidence dernière génération de 100 logements proposés en co-living. Elle sera détenue par l’investisseur institutionnel Grand M Group. »

Engagement social oblige, en attendant le début des travaux, Novaxia a mis la résidence à disposition d’associations (L’esperluette, Caracole) et y loge à titre gracieux des personnes en situation de précarité (étudiants, personnes en situation de handicap, réfugiés). Dans ce projet, pour lequel le dépôt du permis de construire est prévu en avril et la livraison en 2024, le site sera laissé à disposition des associations jusqu’en octobre prochain.

« Cette acquisition est la première pour nous à Toulouse, mais nous avons des ambitions pour cette ville car la pression foncière comme les besoins en logements y sont importants », indique Mathieu Descout. « D’ailleurs, nous avons racheté l’ancienne clinique du Parc, que nous transformerons bientôt avec le promoteur Icade en résidence pour personnes âgées. De même pour l’ancien campus Orange à Blagnac, avec Pitch Promotion. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Mathieu Descout, le président de Novaxia investissement, transformera bientôt la clinique du Parc et l’ancien campus Orange à Blagnac. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.