Immobilier : Patrimoine Performance Services au chevet des hôpitaux

Jean-Gabriel Lévrier, vous avez quitté la direction du patrimoine du CHU de Toulouse pour créer Patrimoine Performance Services (PPS). Que proposez-vous ?

En effet, j’ai créé PPS fin 2018 avec Christian Lalande. Nous avions tous les deux travaillé sur le projet de revalorisation du pavillon Dieulafoy - qui sort actuellement de terre au CHU - dans le cadre d’un contrat de concession : une première à l’époque pour un hôpital ! Grâce à notre expertise du secteur et de ses besoins, nous avons fondé PPS. Nous proposons aux établissements sanitaires et médicaux sociaux des conseils en valorisation patrimoniale. Nous développons ainsi une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation des bâtis, mais aussi l’élaboration de schémas directeurs immobiliers… Attention, il ne s’agit pas uniquement d’équations financières. Nos solutions sont basées sur le développement d’un cadre de qualité dans les sites hospitaliers avec l’instauration de services pour les soignants comme pour les patients et, lorsque c’est possible, une ouverture des hôpitaux sur la ville environnante.

Ces évolutions sont-elles devenues indispensables dans l’immobilier de santé ?

Il y a véritablement de nouveaux enjeux. Les établissements de soins prennent conscience que leur patrimoine immobilier n’est pas un simple fardeau difficile à entretenir, mais qu’il peut au contraire devenir une opportunité. En transformant ou revalorisant des fonciers, les hôpitaux peuvent ramener des services sur leurs sites, par exemple de l’hôtellerie, des stationnements, des commerces. Nous préconisons souvent des modèles mixtes, avec une partie de vente et une partie de concession. Ainsi, les hôpitaux gardent la main sur leur patrimoine, tout en générant des revenus.

Quels établissements accompagnez-vous actuellement ?

À Toulouse, nous avons accompagné l’hôpital Marchant dans la valorisation de 15 hectares de fonciers avec, à la clé, plusieurs scénarios. Le projet est toujours en cours. À Arras, dans le nord de la France, et à Gonesse, en Ile-de-France, nous avons élaboré les schémas immobiliers des centres hospitaliers. À Limoges, nous avons été missionnés pour des études de revalorisation de l’hôpital et nous travaillons actuellement sur la revalorisation des 18 hectares de l’ancien hôpital de Carcassonne.

Vous accompagnez aussi le secteur médico-social. Est-il en proie aux mêmes évolutions que le milieu hospitalier ?

Oui, c’est un secteur en pleine reconfiguration, même si la situation est un peu différente. Nous sommes en général missionnés par des associations qui cherchent à adapter leur habitat à des publics spécifiques : personnes âgées ou dépendantes, personnes en situation de handicap. Nous travaillons en lien avec les mairies ou les communautés de communes et parfois aussi les bailleurs sociaux, pour arriver à des solutions financièrement cohérentes. En ce moment, nous accompagnons par exemple le centre de rééducation des invalides civils dans la construction d’un hôtel entièrement dédié aux personnes à mobilité réduite. Avec des bailleurs sociaux, nous travaillons sur des projets d’accession à la propriété de jeunes actifs. L’idée n’est pas de construire de l’hébergement pour générer du cash. Notre souci c’est que le triptyque social, qualitatif et économique soit respecté.

Quelles sont vos perspectives de développement ?

Actuellement, nous déployons 50% de notre activité en Occitanie et autant dans les autres régions. Nous prévoyons une embauche en 2021 et visons un chiffre d’affaires en progression de l’ordre de 300.000 euros contre 220.000 euros en 2020.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : À la tête de Patrimoine Performance Services, Jean-Gabriel Lévrier aide les hôpitaux à optimiser leur patrimoine immobilier. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.