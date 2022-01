Immobilier. Urbis Réalisations obtient le label excellence pour des logements bas carbone à Malepère

Urbis Réalisations, filiale de Bouygues Immobilier implantée à Toulouse et Montpellier, réalise en moyenne 300 réservations par an et affiche un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. « Nous nous définissons comme des promoteurs artisans et urbains. Nous ne cherchons pas le volume, mais plutôt la qualité », résume Jean-Philippe Jarno, le directeur général.

L’entreprise vient ainsi de décrocher le label BBCA (bâtiment bas carbone) niveau excellence pour une résidence de logements réservée aux jeunes actifs, en cours de construction dans la zac Malepère. Une distinction assez rare pour être signalée puisqu’en Occitanie seuls trois programmes de logements disposent de ce label. La tour en bois Wood Art de la Cartoucherie (niveau excellence) et des logements construits par Nexity (niveau standard).

Concernant Urbis, la résidence, conçue par le cabinet d’architecture Dietrich Untertrifaller, compte 121 logements, et sera livrée au 3e trimestre 2022. Très économe, elle n’émettra que 864 kg CO2 /m2, soit bien moins que ce qu’exige le label BBCA niveau excellence (1250 kg CO2/m2).

Temps de chantier réduit

Conçu avec un noyau central (poutres et planchers) en béton, il bénéficie d’un procédé constructif innovant. « Les façades en ossature bois sont fabriquées et montées en usine par l’entreprise Syface avec l’ensemble des menuiseries intégrées et les modénatures en acier. Sur le chantier, le temps d’assemblage est réduit. Il n’a pris que deux semaines pour cette phase et, globalement, la préfabrication fait gagner trois à quatre mois sur la durée totale du chantier », indique Éric Brunet, le directeur technique adjoint d’Urbis réalisations. Les isolants sont en ouate de cellulose et l’ensemble de la résidence compte 40 % de matériaux biosourcés.

650 livraisons en 2022

Outre cette récompense, Urbis débute l’année 2022 sous d’assez bonnes perspectives, malgré le ralentissement dû au Covid. « Comme l’ensemble de la profession, nous avons vu notre marché réduit de 50 %. Cependant, 2022 sera une grosse année de livraisons pour nous avec près de 650 logements entre Toulouse et Montpellier », estime Jean-Philippe Jarno.

Cette année, le promoteur prévoit aussi le lancement en commercialisation de 300 logements (deux cents à Toulouse et cent à Montpellier). « Nous reviendrons à des niveaux de production plus bas, mais je note néanmoins un frémissement du côté de l’octroi des permis de construire chez les élus. » Pour Urbis Réalisations, à Toulouse, les prochains programmes sont attendus dans les quartiers de Lardenne, Casselardit, Montaudran, Jolimont et Saint-Martin-du-Touch, à des prix moyens qui oscillent, selon les programmes, entre 4500 et 5500 euros/m2 parking compris.

Béatrice Girard

Sur la photo : Dans le futur quartier Malepère, Urbis Réalisations construit une résidence bas carbone de 121 logements réservés aux jeunes actifs. Crédit : Urbis Réalisations.