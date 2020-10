Immobilier d’entreprises : plongeon de la demande locative à Toulouse

C’est la conséquence évidente de la crise sanitaire. Ce troisième trimestre, à Toulouse, le marché des transactions locatives en immobilier de bureaux chute de 30 % et atteint 23.500 m². Depuis le début de l’année, la demande a même été été divisée par deux. Un score qualifié « d’assez peu réjouissant » par Julie Pasques, la présidente de l’Observatoire toulousain de l’immobilier d’entreprise (OTIE). « Les affaires qui avaient été engagées avant le confinement se sont conclues mais, depuis, nous n’avons enregistré pratiquement aucune nouvelle demande », décrit-elle. Durant cette période, les transactions dans le neuf ont représenté 44 % de la demande, grâce à une transaction phare de 9200 m² loués par Vitesco (pour le groupe Continental à Basso Cambo) avec Midi 2i pour investisseur.

La flambée de bureaux vides est à craindre

Conséquence de cette période de grande incertitude pour les entreprises, le marché de seconde main est en net recul (avec 13.200 m² transactés contre 38.900 m² l’année dernière sur la même période). C’est le signe que les entreprises ont beaucoup de mal à se projeter pour les prochains mois. Les transactions sont d’ailleurs à l’arrêt pour les actifs situés au nord-ouest de l’agglomération, dans le périmètre aéronautique, et au sud-est à Labège. « Rien d’étonnant quand on sait que le coût immobilier reste le second poste de charge pour une entreprise et peut atteindre 15 % », note Raphaël Catonnet, le directeur général d’Oppidea.

Autre effet de cette situation, le stock de bureaux vacants a progressé de 9 % depuis le mois de juin dans l’agglomération. Il atteint désormais 211.500 m² et 36 % de ce stock sont concentrés à Blagnac. Dans ce périmètre, l’OTIE appréhende d’importantes libérations de locaux et des demandes de sous-locations à venir. Selon l’observatoire, le secteur de Blagnac pourrait ainsi compter 72.000 m2 de bureaux vides dans l’ancien en 2021.

Les investisseurs privilégient les biens déjà loués

Du côté des investisseurs, l’heure n’est pas à la prise de risque. « Ils ne privilégient désormais que des immeubles loués et sécurisés dans des secteurs d’activité peu concernés par la crise, mais évidemment plus aucune opération ne se lance en blanc », décrit Raphaël Catonnet. À ce jour, l’aménageur recense 40.000 m² d’offre de bureaux neufs disponibles dans les Zac de l’agglomération, auxquels s’ajoutent 110.000 m² de permis de construire délivrés et prêts à être lancés l’année prochaine.

À Toulouse, la foncière Midi 2i, qui avait créé en 2019 Aedificis, sa première SCPI dédiée au grand public dans le secteur de l’immobilier tertiaire, indique avoir amorcé une stratégie de diversification depuis le début de la crise. « Au départ, la SCPI était connotée grand sud-ouest et nous n’imaginions pas une minute que nous serions obligés de diversifier les emplacements de nos opérations face aux craintes de nos clients », indique Jean-Luc Barthet, directeur général de Midi 2i. « Dans ce contexte nous avons identifié des actifs à Lille et Bordeaux. Mais à Toulouse, en 2021, les 9200 m² loués par Vitesco resteront notre opération phare. »

Pour Pierre Cabrol, président de Midi 2i, « il faut cependant rester confiant. Les directeurs immobiliers des grandes entreprises sont pour l’instant dans l’immobilisme total, mais le temps viendra, après la crise du Covid-19, où il faudra faire l’inventaire immobilier. Les surfaces de bureaux ne seront pas divisées par deux et de nouveaux besoins apparaitront notamment avec l’usage des tiers lieux. D’ailleurs, si les entreprises ne lancent pas de nouvelles opérations en ce moment, elles ne réduisent pas les opérations en cours. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Les 9200 m2 du campus Néofis, bientôt occupés par Vitesco à Basso Cambo, représentent la transaction phare ce trimestre à Toulouse, tandis que la demande s’effondre. Crédit : Vizion Studio.