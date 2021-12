Immobilier. 2022, année charnière pour relancer le logement neuf

Il rempile. Réélu à la majorité à la tête de la FPI Toulouse Occitanie, Stéphane Aubay, également président de Green City Immobilier, se réengage pour trois ans comme chef de file des promoteurs toulousains. Il représente cinquante-deux adhérents.

Une réélection qui intervient dans un contexte bien morose pour la profession. En effet, l’Observer, observatoire du logement neuf, n’hésite plus à parler de pénurie d’offre avec des mises en vente en chute libre de 42 % au cours des trois premiers trimestres 2021 ; qualifiant même il y a quelques semaines, la situation « d’inédite depuis 2009 et la crise des subprimes ».

« Ce sera l’un des points centraux de ce mandat : je compte bien discuter avec les élus de la Métropole pour relancer la production de logements neufs, après deux années continues de baisse de permis », indique Stéphane Aubay. « Car, contrairement à ce que les gens pourraient croire, ce n’est pas la pandémie qui est en cause, mais la frilosité de certains élus à construire, et c’est une tendance sur laquelle notre profession alerte depuis 2019. »

Un travail de pédagogie

Ainsi, selon le président de la FPI Toulouse Occitanie, il y aurait même un problème de définition des besoins en logements dans les trente-sept communes de la métropole. « La collectivité avait fixé les objectifs de construction à 7000 logements par an, dont la moitié dans Toulouse. Or, on sait que 20 % des opérations ne sortent jamais de terre pour diverses raisons, même lorsque les permis sont obtenus. Pour construire 7000 logements, il faudrait donc déposer 8400 permis par an. » C’est bien ce travail de pédagogie qu’il compte mettre en œuvre auprès des élus.

Autre problème pointé par la Fédération des promoteurs immobiliers, la lenteur des procédures administratives et le manque de transparence des services d’instruction dans les mairies. Un problème acté par Jean-Luc Moudenc lui-même à l’occasion de la cérémonie de remise des Pyramides d’argent de la profession, en octobre dernier. Le président de Toulouse Métropole s’est en effet engagé à améliorer le dialogue entre élus, promoteurs et architectes dans la phase des avant projets (AVP), avant même le dépôt des permis.

Le retour du salon du logement neuf

Une charte de bonnes pratiques a ainsi été signée et entrera en vigueur dès le mois de janvier 2022. Elle engage l’Union sociale de l’habitat, la FPI et Toulouse Métropole et pose l’objectif de réduction des délais d’instruction. « Concrètement, nous aurons la possibilité, avec les architectes, de présenter des avant-projets bien plus détaillés et de les défendre directement devant les élus », décrit Stéphane Aubay. « S’il y a un risque pour nous d’engager beaucoup de travail en amont sans garantie, je pense qu’à terme nous gagnerons du temps. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas le choix, 2022 devra être une année charnière pour relancer la construction. »

Concernant les autres grands temps forts de la FPI pour 2022, Stéphane Aubay a confirmé l’édition du salon du logement neuf au stade Ernest Wallon, du 11 au 13 mars prochain, ainsi que le retour du partenariat avec l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse (Ensa) sur le thème des « jardins métropolitains ».

Béatrice Girard

Sur la photo : Stéphane Aubay, réélu pour trois ans à la tête de la FPI Toulouse Occitanie, martèle qu’il y a urgence à relancer la production de logements neufs. Crédit : FPI.