L’offre du logement neuf s’affaiblit en ex-Languedoc-Roussillon

À l’occasion de la conférence de presse de la FPI Occitanie Méditerranée (FPI OM), ce 25 novembre, son président Laurent Villaret, et ses vice-présidents Cédric Lebeau (Les Villégiales), Thierry Iacazio (Vinci Immobilier) et Philippe-Antoine Brouillard (Vestia Promotions), alertent sur l’état du marché. « Le logement neuf reste à l’écart de la reprise économique », constate Laurent Villaret. En effet, sur la métropole de Montpellier, les mises en vente ont baissé de 29 % sur les 9 derniers mois de 2021 (- 39 % sur la ville), alors que le prix moyen au m² habitable augmente deux fois plus vite en ex-LR. En effet, il est passé de 4382 euros à 4674 euros entre 2020 et 2021, alors que du côté toulousain, la hausse est moins fulgurante : 3961 euros en 2020 contre 4086 euros en 2021.

Du côté de la demande, les revenus progressent et l’accès au crédit est possible, les contraintes proviennent davantage de l’offre. « Nous vivons dans un paradoxe d’aménagement du territoire qui nous empêche de répondre correctement aux besoins de la population », souligne Laurent Villaret. « Il faut répondre à un besoin dans les villes moyennes au bon prix, mais sans s’étaler, construire des opérations plus durables, mais au prix du marché et avec une pénurie des matériaux et du foncier… » Une problématique qui concerne aussi les entreprises.

Un choc de l’offre

Au niveau national, les mises en vente en 2021 représentent un tiers de ce qui était enregistré en 2018. On est passé de 25 466 mises en vente au troisième trimestre 2018 contre seulement 18 965 en 2021. « Nous sommes face à un marché qui s’est érodé de 70 % de sa capacité », indique Cédric Lebeau. Aujourd’hui, deux indicateurs majeurs poussent la FPI OM à souhaiter un choc de l’offre sur l’ensemble de l’ex-Languedoc-Roussillon. Le premier concerne la baisse des logements mis en vente sur la métropole de Montpellier. Alors que 2385 logements avait été mis en vente en 2020, la FPI OM comptabilise 1195 logements au cours des trois premiers trimestres 2021. Une tendance à la baisse observée depuis 2017, août l’on enregistrait 2925 logements mis en vente. Le second est la durée théorique d’écoulement de l’offre. En effet, alors que cette durée est de douze mois minimum pour un marché équilibré, elle est de huit mois sur la ville et la métropole de Montpellier.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Le programme Higher Roch, symbole de renouvellement urbain au cœur de Montpellier, réalisé en copromotion par Sogeprom et Vinci Immobilier. Crédit : DR.