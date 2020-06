Immobilier neuf à Toulouse : les stocks sont à zéro, les ventes en forte baisse

Pierre Aoun, au niveau national, la FPI parle de « panique dans le neuf » avec des ventes et des mises en ventes en forte chute. Quel est votre ressenti sur la situation en Occitanie ?

La panique, ce n’est pas mon ressenti, même si évidemment il y a de l’incertitude pour les mois à venir. Je pense que les marchés bordelais et toulousains vont continuer de se développer, et même s’ils se mettent en pause pendant quelques mois, la période sera suivie d’une accélération. Je veux rester optimiste : la catastrophe que certains prédisent déjà dans l’aéronautique n’aura pas lieu.

Chez LP Promotion* quelles sont les répercutions de la crise sanitaire sur la production et la demande de logements neufs ?

Nous assistons à une crise de l’offre mais pas à une crise de la demande. Nous continuons d’avoir des appels entrants et n’enregistrons aucune vague d’annulation de réservations. Mon angoisse par contre, concerne la production. Je n’ai pas de stock, je n’ai quasiment plus rien à vendre et je lance donc deux fois moins de programmes que prévu. Cette tendance amorcée en début d’année, avec l’arrêt des délivrances de permis à l’approche des municipales, s’est évidemment aggravée avec la crise sanitaire et le report des élections. Actuellement, j’estime en moyenne trois mois de retard sur mes cinquante chantiers en cours à Bordeaux et Toulouse. Je table sur un nombre de mises en vente divisé par deux avant la fin du premier semestre et une contraction des ventes d’au moins 20 %.

Quelle est votre stratégie face à cette situation ?

Nous continuons à investir pour améliorer les services et innovations disponibles dans nos résidences gérées. Nous avons par exemple mis en place un partenariat au long cours avec l‘IoT Valley pour identifier des sujets d’amélioration en termes de qualité d’usage dans nos résidences. Des start-up comme Merci Yanis ou Ubigreen développent des services qui pourraient répondre à nos besoins et donner lieu à des innovations dès fin 2020 ou début 2021 dans notre parc.

Notre deuxième axe, c’est l’ouverture de nouvelles agences pour permettre un meilleur maillage du territoire, à Toulouse avec une ouverture prévue place Wilson en septembre prochain, en région parisienne en 2021, et en Aquitaine pour nous permettre d’adresser toute la façade atlantique de la Rochelle jusqu’à la côte basque. Ces agences s’organisent comme des espaces de rencontres entre clients et équipes commerciales, et disposent de show-room qui permettent une expérience d’immersion dans les futurs appartements.

Vous développez aussi une nouvelle offre de résidences de services, de quoi s‘agit-il ?

En effet, nous prévoyons un développement national via notre filiale gestion privilège services qui pourrait représenter à terme 1000 logements par an. Il s’agit de résidences hôtelières de co-living dédiées aux jeunes actifs ou à une clientèle touristique. Elles seront pourvues de vastes parties communes, d’espaces de co-working ouverts à une clientèle extérieure, d’appartements meublés, de services connectés et d’appartements T5 ou T7 adaptés au co-living. Par ailleurs nous prévoyons des résidences intergénérationnelles avec un régisseur, des parties communes…

Sur la photo : Pierre Aoun, directeur général de LP promotion veut rester optimiste quand à l’impact de la crise sanitaire sur l’immobilier neuf à Toulouse.

*En 2019 LP Promotion a enregistré 2330 ventes, 1950 mises en chantier et 1703 dépôts de permis à Toulouse, Bordeaux et en Ile-de France.