Immobilier tertiaire. TPE et PME marquent le pas

C’est une demi-bonne nouvelle. Mauvaises prophéties et craintes de début d’année ne se sont finalement pas réalisées, le marché de l’immobilier tertiaire s’est maintenu dans l’agglomération toulousaine au premier semestre 2023. Ce fut néanmoins sans compter sur les petites entreprises qui représentent une grande partie du tissu économique de l’agglomération. Elles se sont mises en pause.

« Avec 73.967 m2 transactés ce semestre, le marché de l’immobilier de bureaux est même en hausse de 13 % par rapport à la moyenne de ces cinq dernières années, qui affichaient un volume de 65.600 m2 transactés, et c’est une très bonne nouvelle ! », s’est réjoui Jean Bergougnan, président de l’OTIE et directeur de l’agence Cushman & Wakefield Toulouse, à l’annonce de ces résultats. Ce semestre, en effet, quatre-vingt-dix-sept transactions ont été enregistrées, dont quatorze dans le neuf, et dix-neuf opérations concernaient des surfaces supérieures à 1000 m2.

La bonne santé de l’aéronautique

Des performances qui s’expliquent par un second trimestre vigoureux, avec notamment la vitalité du secteur aéronautique confirmée lors du dernier salon du Bourget, ainsi que de plusieurs autres filières économiques, dont l’ingénierie électronique, les mobilités, la santé, les énergies renouvelables, la banque, l’assurance et le secteur public.

Ce second trimestre, le marché a été très largement porté par les grandes transactions de plus de 1000 m2 (66 % de l’activité). On peut ainsi citer les programmes Airbus Protect (5500 m2) à Blagnac Grand Noble, Fortil (1616 m2) à Toulouse La Plaine et Bridgeview pour Toulouse Métropole à Basso Cambo (2455 m2). « À l’inverse, une baisse très significative des transactions entre 500 et 1000 m2 est à noter sur le marché des TPE et PME qui marquent très largement le pas », pointe le président de l’OTIE.

Dans ce contexte, les secteurs sud-est (Labège) et nord-ouest (Grand Noble et parc aéronautique) ont connu une reprise notable tandis que la vacance du parc affiche un faible 3,7 %. « La situation devient critique sur le centre-ville et certains pôles en périphérie. Le marché repose pour partie sur l’anticipation de libérations de surfaces », analyse l’OTIE.

Pour les perspectives de fin d’année, l’observatoire espère que le cap se maintiendra, grâce justement à ces bonnes performances économiques dans plusieurs secteurs. Une ombre au tableau perdure cependant, avec l’absence confirmée des investisseurs qui grippe totalement le lancement de programmes tertiaires en Vefa.

Béatrice Girard

Sur la photo : Le bâtiment de 5500 m2, pris en location par Airbus Protect dans la zone Grand Noble, fait partie des transactions phares de ce début d’année. Crédit : OTIE.