Immobilier tertiaire : un bon début d’année avant la baisse ?

Dans le droit fil des bonnes performances de 2022, les indicateurs du marché de l’immobilier tertiaire étaient bons au premier trimestre 2023. Mais jusqu’à quand ? « À Toulouse, la demande placée a même connu une forte hausse en ce début d’année, avec 45.290 m2 transactés dont 21.470 m2 de bureaux neufs, contre seulement 29.320 m2 l’année dernière pendant la même période (dont 9940 m2 de neuf) », énonce Jean Bergougnan, le président de l’Observatoire toulousain de l’immobilier d’entreprise (OTIE) et directeur de l’agence Cushman & Wakefield Toulouse. « Toutefois, il faut s’attendre à un tassement de la demande du côté des preneurs. D’ailleurs, nous commençons déjà à le constater sur le terrain depuis ce printemps. »

Les raisons de ce ralentissement ? « De l’attentisme face à la conjoncture, car même si leur activité actuelle justifie la prise de nouveaux locaux, les entreprises hésitent à s’engager. »

Manque d’offre

Une hésitation qui s’explique aussi par le manque d’offre « en dur ». Toulouse manque cruellement d’opérations lancée en blanc car, comme dans l’immobilier résidentiel, les investisseurs subissent la crise de financement et la hausse des coûts de construction. Ils sont frileux. Résultat, les stocks sont extrêmement faibles actuellement. On compte à peine 176.000 m2 de bureaux construits disponibles dans l’ensemble de l’agglomération, dont 9000 m2 seulement de bureaux neufs (contre 235.900 dont 23.100 m2 de neuf il y a un an).

Pour les clients preneurs, essentiellement des PME-PMI, cette situation dissuade de s’engager. Quant à ceux qui franchissent quand même le pas, ils doivent ensuite patienter en moyenne 24 mois.

Des prix en hausse

Autre particularité du moment, un taux de vacance au plus bas (3,6 %) et, dans ce contexte, des loyers en hausse. « Plus on se rapproche du centre-ville, plus les prix montent jusqu’à 25 euros de plus par m2 et entre 5 et 10 euros de plus en périphérie », évalue Jean Bergougnan.

Pour 2023, les professionnels du secteur comptent quand même sur des signatures de prises clés en main, notamment dans le secteur Enova à Labège où 17.000 m2 restent à louer.

Béatrice Girard

Sur la photo : Le bâtiment de bureaux 1pulsion, de 10.000 m2, construit à Matabiau par GA, constitue la transaction phare de ce trimestre. Crédit : CBRE.