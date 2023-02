À Toulouse, l’immobilier de bureaux renoue avec la croissance

À Toulouse, l’immobilier de bureaux semble sorti de la crise. « Après une année 2021 de transition, il n’aura pas fallu longtemps au secteur pour se relever. Les chiffres 2022, en forte croissance, font de Toulouse la quatrième place de France », s’est félicité Jean Bergougnan, président de l’OTIE et directeur de l’agence Cushman & Wakefield Toulouse à l’occasion de la présentation du bilan.

En effet, 151.900 m2 ont été transactés en 2022 à Toulouse (soit 238 transactions). Une performance supérieure de 15 % à la moyenne des dix dernières années (132.500 m2).

Avec vingt-six transactions supérieures à 1000 m2 enregistrées, Toulouse a pratiquement renoué avec son niveau d’avant-Covid (trente-deux transactions de ce niveau avaient été réalisées en 2018 et trente-trois en 2019) et l’activité s’est bien rééquilibrée entre les transactions neuves (68.200 m2) et anciennes (83.700 m2).

L’attrait du centre-ville

Autre particularité notable cette année, une forte appétence des utilisateurs pour le centre-ville élargi. « Tous les quartiers situés à l’intérieur du périphérique qui disposent dans leur environnement proche des transports en commun, de services et de commerces tirent leur épingle du jeu avec un total de 57.760 m2 transactés », note aussi Guillaume Rouziès, membre de l’OTIE et président de Keops by NCT. C’est le cas de la Cartoucherie, qui semble avoir atteint sa maturité. De même le site de Guillaumet, en cours de réaménagement, connaît déjà un succès total. » Dans ces secteurs, les loyers « prime » atteignent 238 euros.

À l’inverse, les programmes situés dans le périmètre de la plateforme aéronautique, n’ont enregistré que 11.600 m2 de transactions. « Le marché toulousain a été porté par les secteurs des services publics et de la formation, qui ont pesé 40 % du marché, contre seulement 6 % pour l’aéronautique. Nous avons donc diversifié notre marché, et c’est une bonne chose », estime Jean Bergougnan.

Le retail capte 30 % des volumes investis

Côté investissements, ils s’élèvent à 26,1 milliards d’euros au niveau national en 2022, toutes classes d’actifs confondues et 14,1 milliards d’euros ont concerné les bureaux. « Dans ce marché, Toulouse a concentré un total de 470 millions d’euros d’investissements, avec un retour en force du secteur retail (142 millions d’euros), qui capte 30 % des volumes investis, en hausse de 610 % sur un an », décrypte Mathieu Galy, responsable investissements chez CBRE et membre de l’OTIE.

Concernant les actifs de bureaux, vingt opérations ont été conclues dans l’agglomération toulousaine pour un montant de 256 millions d’euros. Avec ces chiffres, Toulouse capte près de 10 % du volume bureaux des six principaux marchés régionaux. Parmi les opérations les plus emblématiques de 2022, on peut citer le campus Millennials (10.000 m2) à Blagnac, les espaces de Saint-Martin (20.000 m2) à Saint-Martin-du-Touch, l’immeuble Woodpark ou encore le siège social de la RTE. Les secteurs nord-ouest et sud-ouest ont concentré les investissements les plus importants, avec 80 millions d’euros chacun, contre 46 millions d’euros pour le centre-ville. « Le marché 2023 offre quant à lui de bonnes perspectives, avec près de 150 millions d’euros d’investissements déjà actés ou sous compromis », précise Mathieu Galy.

Béatrice Girard

Sur la photo : L’immeuble AtriaCompans. Le centre-ville de Toulouse a capté 46 millions d’euros d’investissements en 2022. Source : OTIE.