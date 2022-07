Indépendance énergétique. Le Codev de Toulouse Métropole s’interroge sur la « bonne échelle pour agir »

Dans la période de crises multiples que nous traversons (réchauffement climatique qui s’intensifie, prix de l’énergie qui augmente à cause notamment de la guerre en Ukraine, etc.), être indépendant du point de vue énergétique apparait de plus en plus comme une nécessité. Le Conseil de développement de Toulouse Métropole (Codev) s’est donc emparé de la question la semaine dernière en conviant experts de l’énergie et membres d’autres collectivités territoriales à débattre de cet enjeu majeur.

François Camerlynck, directeur des affaires publiques Occitanie au sein du transporteur d’électricité RTE, commence par donner des chiffres parlants. Si la métropole montpelliéraine représente, à l’échelle de la région, autant en termes de consommation que de production (8 %), Toulouse Métropole consomme davantage (10 %) qu’elle ne produit en Occitanie (6 %). Le directeur des affaires publiques ne nie pas que « les défis et les difficultés vont être très importants ». « Il va falloir à la fois diminuer nos dépenses énergétiques et les décarboner. Si on veut devenir une région à énergie positive à l’horizon 2050, il faudra accélérer par deux le rythme actuel de développement des énergies renouvelables (EnR) [1] », explique François Camerlynck.

Des modèles énergétiques « villageois et collectifs »

Pour Loïc Blanc, cofondateur et administrateur du fournisseur français d’électricité d’origine renouvelable Enercoop Midi-Pyrenées, pour que ces nouvelles sources d’énergies soit acceptées, il faut « dialoguer avec la population » en transparence en sortant des discours « exagérément positifs ». « Il n’y aucune énergie 100 % propre, neutre. Il y a des conséquences au minimum sociétale. On le voit avec les éoliennes qui ne sont pas toujours bien acceptées. Il faut analyser la nature de ces impacts et décider de la meilleure solution ensemble », estime l’administrateur. « Longtemps, le citoyen ne s’est pas préoccupé de son énergie. Là, il faut qu’il s’empare de la question », résume Loïc Blanc.

Pour lui, la question centrale est avant tout « de l’échelle à laquelle agir ». Enercoop soutient « le développement de modèles de production énergétique à l’échelle de villages et pensés collectivement », comme celui du Séquestre dans le Tarn, qui produit sa propre électricité à partir d’un parc solaire. La présidente du Codev de Toulouse, Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de la ville, s’est interrogé sur la pertinence « de telles organisations dans des métropoles, qui demeurent toujours les pôles qui attirent le plus les populations ». Pour le représentant d’Enercoop, « on peut inventer des modèles à l’échelle d’un quartier, où d’un immeuble. En mettant des panneaux photovoltaïques sur des toits, par exemple. Mais il va falloir lever des obstacles administratifs qui, aujourd’hui, nous contraignent dans les villes », juge Loïc Blanc. On vient de dépasser largement l’heure de discussion. Avec une telle assertion, le débat est bien parti pour durer toute l’après-midi.

Matthias Hardoy

Sur la photo : François Camerlynck, directeur des affaires publiques Occitanie chez RTE, Loïc Blanc, cofondateur et administrateur d’Enercoop Midi-Pyrenées, la présidente du Codev de Toulouse Métropole, Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de la ville, et Pierre Lefèvre, coordinateur du Codev. - Crédit : Marjorie Angelvy-ToulÉco.