Installation des salles blanches d’Évotec à Toulouse

Le groupe Evotec, spécialisé dans les biomédicaments, a annoncé l’arrivée et le début de l’installation des salles blanches sur son site de production de produits biologiques J.POD, situé sur son campus Curie à Toulouse. Les salles blanches sont des environnements qui garantissent des caractéristiques de propreté uniques.

La construction de J.POD Toulouse bénéficie d’un financement du gouvernement français dans le cadre du programme d’investissements d’avenir et est également soutenue économiquement par la Région Occitanie et Toulouse Métropole. Evotec opère au niveau mondial et compte plus de 4900 personnes sur dix-sept sites.