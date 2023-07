L’Atelier Tuffery ouvre une boutique éphémère à Montpellier

L’Atelier Tuffery, tailleur de jeans depuis quatre générations, installé à Florac, en Lozère, ouvrira fin mai une boutique éphémère à Montpellier, au numéro 10 de la place de la Comédie. Durant huit mois, la plus ancienne marque française de jeans aura ainsi pignon sur rue pour vendre ses créations et mettre en valeur son approche en faveur d’une « mode éthique et locale ».

La manufacture cévenole proposera aussi jusqu’en janvier 2024 des ateliers d’upcycling et animera tables rondes et conférences autour de l’histoire du jeans ou encore des enjeux actuels de la mode. À l’initiative de la ville de Montpellier et de l’opérateur Altémed, ce pop-up store remplit un double objectif : contribuer à l’attractivité du coeur de ville et ancrer un nouveau concept commercial dédié au « made in Occitanie ».

Johanna Decorse



Sur la photo : Julien et Myriam Tuffery. Photo DR.