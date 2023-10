L’aéronautique freinée par les difficultés des sous-traitants

Un paradoxe. Au salon international du Bourget, près de Paris, qui s’est déroulé en juin dernier, la sous-traitance aéronautique était la maîtresse de cérémonie. Aux côtés des grands donneurs d’ordres, les stands professionnels des équipementiers de rang 1 et 2 étaient déployés dans une grande partie des allées de cette grand-messe mondiale de l’aéronautique. Petits fours, champagne et bonbons à gogo célébraient le retour de ce rendez- vous professionnel après quatre ans d’absence et la reprise de l’activité. Mais, dans le même temps, et c’est tout le paradoxe, pas question d’aborder les difficultés de la supply-chain, hormis le problème du recrutement, pour ne pas gâcher la fête.

Car, pour l’aéronautique, si le coup d’arrêt du printemps 2020 a été brutal et inédit, la reprise est tout aussi précipitée. Il y a trois ans, la pandémie avait quasi immobilisé le ciel et mis à l’arrêt les chaînes de fabrication. Mais la reprise du trafic aérien, fin 2021 et en 2022, avait permis au secteur de se relever. En Occitanie, la chaîne d’approvisionnement pouvait, à nouveau, respirer au rythme des moteurs. En mai dernier, Airbus, le pilier du rayonnement régional, annonçait l’augmentation des cadences de production de son best-seller, l’A320, passant de soixante-cinq appareils par mois fin 2024 à soixante-quinze par mois en 2026. Une bonne nouvelle pour la région, et particulièrement pour Toulouse et son agglomération. Car, quand l’avionneur va, c’est toute une filière (770 entreprises et 75.000 salariés, intérim compris) qui va !

« On est contents que la reprise soit là. Mais, après deux ans de crise liée au Covid, on nous demande de courir très vite alors qu’on a des boulets supplémentaires au pied », nuance Nicolas Pobeau, le patron de Recaero, entreprise aérigeoise spécialisée dans la fabrication de pièces de rechange en petite quantité et le stockage de matières premières. La reprise de l’activité est contrariée par plusieurs facteurs qui fragilisent, de bout en bout, toute la chaîne de fabrication, occasionnant un décalage des calendriers de production et, in fine, des livraisons de pièces.

Pénurie des matières premières

En 2022, la guerre en Ukraine a eu des conséquences sur la sous- traitance. L’approvisionnement en matières premières et en composants électroniques est resté tout au long de l’année un sujet d’inquiétude, voire un frein à la reprise. La forte dépendance de l’industrie aéronautique européenne au titane russe a poussé les grands donneurs d’ordres à demander à leurs principaux fournisseurs d’approvisionner la matière nécessaire pour 2023 et 2024, craignant un embargo de l’Europe sur le titane russe. Si la plupart des entreprises de rang 1 ont pu financièrement répondre à cette demande, d’autres, de taille plus modeste, ont rencontré des difficultés . Et, en 2023, le manque de disponibilité de certains alliages d’aluminium ou d’aciers inox persiste. À cette pénurie correspond, sans surprise, une envolée des prix des matières premières . « Pour certains métaux, c’est une hausse de 20 à 30 %. L’inox à base de nickel a vu son tarif tripler, voire quadrupler », constate Nicolas Pobeau.

Pour noircir le tableau, les entreprises ont dû en 2022 faire face à une augmentation des coûts de l’énergie au moment où elles devaient rembourser des prêts garantis par l’État contractés lors de la crise sanitaire. Conséquence : leur trésorerie a fondu alors que la sous-traitance, dans le même temps, doit investir dans son outil industriel pour rester dans la course.

Audrey Sommazi

À suivre...

Sur la photo : Nicolas Pobeau, le patron de Recaero, entreprise aérigeoise spécialisée dans la fabrication de pièces de rechange en petite quantité et le stockage de matières premières. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.