Aéronautique. Pour accélerer son développement, Recaero investit depuis l’Ariège

Se renforcer pour se développer. Tel est l’objectif de l’entreprise Recaero, spécialisée dans la fabrication de pièces d’aérostructures et de moteurs de rechange, le stockage de matières pemières et le dépannage, qui vient d’annoncer le coup d’envoi d’un nouveau plan de développement portant sur un programme de plus de 5 millions d’euros d’investissements pour moderniser et développer son outil industriel : 2,7 millions d’euros sont prévus dans ses sites français de Verniolle et de Mirepoix, en Ariège, et 2,4 millions d’euros accompagneront la croissance de son usine indienne, à Bangalore, dédiée à 100 % à la fabrication de pièces en série. « Nous devons accélérer et chercher des gains de productivité », explique Nicolas Pobeau, président de Recaero. Le capital de cette PME, fondée il y a 30 ans pas le père de l’actuel dirigeant, se répartit entre la famille Pobeau (63 %) et le fonds Ixo Private Equity.

Ainsi, via ce nouvel investissement, financé avec des emprunts bancaires, de nouvelles machines industrielles (plieuse, tour fraiseuse…) vont compléter le parc. En Inde, la somme permet d’intégrer une activité de traitement de surface. « Nous ne voulons pas délocaliser cette activité », prévient Nicolas Pobeau. « La sous-traitance indienne détient le monopole, sans être très performante. Nous voulons ainsi répondre à notre client Dassault. »

Trois continents

Présent sur deux continents, l’Europe et l’Asie du Sud, Recaero souhaite traverser l’Atlantique pour s’établir aux États-Unis, en privilégiant l’axe Ohio-Texas, non loin à la fois de Boeing et d’Airbus au Canada, mais aussi de Lockheed, implanté au sud du pays.

Le projet prévoit le rachat d’une entreprise déjà implantée, au chiffre d’affaires compris entre 6 et 8 millions d’euros, et dont les pièces sont déjà certifiées. Un gain de temps en somme. « On ne prévoit pas de joint-venture. On veut être le patron pour orienter le business », indique Nicolas Pobeau, qui prévoit une mise en service sous la bannière Recaero au premier semestre 2024.

Avec 280 employés en France et 280 en Inde, Recaero, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros, table sur 50 millions d’euros cette année.

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une, des techniciens travaillent dans une salle de prises de mesures de précision dans l’atelier de l’équipementier Recaéro.

Sur la deuxième photo, Nicolas Pobeau president de Recaéro.

Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.