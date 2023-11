L’aéronautique freinée par les difficultés des sous-traitants

« Aujourd’hui, on cherche juste des gens qui ont envie de travailler et on les forme en interne », indique, résigné, Olivier Gamel, directeur commercial chez STS. Même souci chez Galy usinage aéro. Vincent Goizet, le dirigeant de la PME de soixante salariés dont le siège est à Pamiers, en Ariège, a même débauché une personne alors employée dans un abattoir. « Il me faut une bonne douzaine d’usineurs. Alors je me concentre sur des gens en reconversion professionnelle », confie le dirigeant. « Je contacte la mission locale et l’institut protestant de Saverdun. J’organise beaucoup de visites d’entreprises », énumère-t-il.

Sans surprise, Recaero rencontre la même problématique. Pour pallier le manque de candidats, l’entreprise a rouvert un centre de formation commun à plusieurs entreprises du secteur installées en Ariège (CMA Industries, Mecaprotec…) en mai. « Il nous faut trouver des gens. On souffre », assure Nicolas Pobeau. « Alors, on a collecté les besoins de chaque entreprise du secteur et on a fait un appel à candidature. » En tout, soixante-dix personnes ont répondu. Mais, toutes n’ont pas réussi les tests psychotechniques et de motivation haut la main. La première promotion, composée de vingt-et-un candidats, suit une formation de neuf mois, en immersion. À la clé, un contrat de professionnalisation.

« Le Covid a été un point de rupture »

Un autre facteur explique le manque de bras : les salariés qualifiés se sont détournés de l’aéronautique. Comme Clément Verger, 35 ans. Après dix années passées chez Mecachrome, ce chaudronnier a décidé de quitter le sous-traitant. « Au départ, j’ai beaucoup appris sur le terrain », témoigne ce Toulousain d’adoption. « Le Covid a été un point de ruptur e. Durant le confinement, on prenait des risques inconsidérés. Et puis, au chômage partiel, je ne travaillais plus que trois jours par semaine, sans trop d’impact sur la fiche de salaire », se souvient cet ex-délégué du personnel CGT qui gagnait 1500 euros nets par mois.

« La reprise fut brutale. Il fallait repartir mais je ne l’ai pas fait. J’étais arrivé à un moment où il fallait que j’arrête. J’avais fait le tour technique de ce métier manuel et physique et des conditions de travail. » Licencié à sa demande en mars 2023, Clément Verger envisage de préparer les concours administratifs. « Je veux un travail tranquille, calme, passer trente-cinq heures dans un bureau. »

Dans cette course aux candidats, les salariés en poste n’hésitent pas, eux, à comparer les offres de la concurrence. En mars, Paul (un prénom d’emprunt), consultant qualifié chez Capgemini (ingénierie et conseil), en poste depuis trois ans chez l’avionneur , a collé sur son profil LinkedIn le badge « open to work » (ouvert à la possibilité d’un nouveau travail). Pour voir. « Mon chef l’a vu et lors de l’entretien individuel annuel j’ai pu demander une augmentation de salaire. C’est la première fois que je me sens en position de force », raconte Paul. La réponse de son employeur est attendue au mitan de l’été.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Dans l’atelier de mesure de précision de Recaero, en Ariège.// Nicolas Pobeau, président de Recaero, entreprise fondée par son père à Verniolle en Ariège. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.