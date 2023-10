L’aéronautique freinée par les difficultés des sous-traitants

Lire la partie 1

Pour faire face à ces difficultés et répondre, dans le même temps, à la demande des clients, la sous-traitance a mis en place plusieurs leviers. Sabrina et Christelle Dos Santos, respectivement présidente et directrice générale de Vidal, entreprise spécialisée dans la mécanique et l’usinage de précision, installée à Saint-Martin-du-Touch, près de Toulouse, sont parvenues à signer un contrat, avec tarif négocié, avec leur client Safran. Un travail fastidieux qui a porté ses fruits. « J’ai analysé le coût des références par matière première et par pièce. Puis, j’ai remis les informations au client qui décide de la priorité de la fabrication des pièces », détaille Christelle Dos Santos. « Le client a validé nos tarifs pour six mois. On peut souffler car de l’argent va rentrer », se félicite sa soeur Sabrina Dos Santos. Les deux femmes, qui ont repris l’entreprise familiale fondée par leur arrière-grand-père en 1950, peuvent aussi s’appuyer sur leur filiale au Portugal pour usiner certaines pièces à moindre coût. Elles comptent aussi sur la diversification de l’activité entamée durant la crise sanitaire dans le nucléaire notamment. « Les nouveaux clients payent cash », précisent-elles.

Afin de rebondir financièrement, le sous-traitant Ségneré, spécialisé dans l’usinage, la tôlerie, la chaudronnerie et l’assemblage, a mis en place un plan de rattrapage. « Pour retrouver un niveau de performance acceptable, trois ingénieurs détachés par nos donneurs d’ordres nous aident à planifier et à hiérarchiser la production selon les urgences avec les traiteurs de surface et les quincailliers, par exemple », explique Jean-Yves Ségneré. Le directeur administratif et financier de cette PME, dont les bureaux sont situés à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées , se déclare satisfait des premiers résultats obtenus. « Nous commençons à bien réduire les retards de livraison, qui pouvaient atteindre jusqu’à trois mois. » Contrairement aux entreprises familiales, le poids lourd industriel Mecachrome, qui emploie 4300 salariés, dont 800 en Occitanie, bénéficie de l’aide financière de ses actionnaires. Le fonds aéronautique Tikehau Ace Capital et Bpifrance ont injecté des capitaux supplémentaires.

À la recherche de candidats

En parallèle, la sous-traitance doit investir dans l’outil de production pour répondre aux clients dans les délais et si possible à des prix compétitifs. La Société technic services (STS), entreprise adaptée aveyronnaise spécialisée dans la découpe et la peinture, injecte deux millions d’euros, dont 800.000 euros sont attribués dans le cadre du plan de Relance. Cet investissement, étalé sur deux ans (2023 et 2024), permet l’achat de six nouvelles machines industrielles. La PME est aussi à la recherche d’une quinzaine de personnes qu’elle ne trouve pas. Car le secteur, pour soutenir l’activité, doit grossir ses rangs : il est à la recherche de 4000 à 5000 personnes en Occitanie dans les six prochains mois. Sauf que les entreprises cherchent les mêmes profils...

Audrey Sommazi

Sur la photo : Un salarié travaille sur la fabrication de pièces de rechange. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco