L’interview off de... Laure Sansus

Quelle est la première chose que vous faites en vous levant ?

Je prends un café. C’est obligatoire et nécessaire pour moi, le principal pour démarrer la journée.

Qu’emmèneriez-vous sur une île déserte ?

Je pense que ce serait mon téléphone, pour garder un lien avec les gens, pour ne pas être toute seule. J’aime parfois être solitaire mais je veux avoir l’opportunité de voir du monde, me savoir entourée.

Un goût, une odeur qui vous ramène à votre enfance ?

L’odeur des crêpes, quand on était petits et qu’on allait chez ma grand-mère, à côté de Villefranche-de-Lauragais. Je m’en rappelle encore. Et aujourd’hui, parfois, quand j’y vais, il y a encore des crêpes. J’ai 28 ans mais elle m’en fait toujours autant.

Quel est le geste que vous préférez au rugby ?

Le offload, parce que c’est ce qui permet de faire vivre le ballon, de prolonger l’action. Et puis c’est dans l’ADN du Stade Toulousain. Je n’allais pas dire les rucks, alors que j’y vais le moins possible.

Un objet, un gri-gri qui vous accompagne partout ?

Ma chaîne de baptême, que j’ai depuis toujours. Je ne l’enlève que pour les entraînements et les matchs. C’est important pour moi parce que ça me rappelle ma famille, davantage que l’aspect religieux.

Un rêve professionnel pas encore accompli ?

Gagner la Coupe du monde. C’est n’est pas très original mais c’est un superbe objectif collectif et personnel pour la fin de carrière après le titre avec le Stade Toulousain. Surtout en Nouvelle- Zélande, dans un pays qui respire le rugby. On espère avoir du public dans les stades, malgré le Covid.

Qu’est-ce qui vous a mis mal à l’aise dernièrement ?

Quand on m’a reconnue au restaurant et qu’on est venu m’interpeler. Je n’ai pas l’habitude et je suis un peu gênée pour les gens parce que je suis comme eux. La notoriété est arrivée avec le titre de meilleure joueuse du Tournoi des six nations. Un des clubs par lequel je suis passé a été récemment champion de France dans sa division. Et les gens prenaient des photos avec moi alors que ce sont eux qui ont gagné. Ça me fait plaisir mais ça me met mal à l’aise, même si c’est à mon échelle.

Quel métier n’auriez-vous jamais pu exercer ?

Podologue. Ça me dérange trop les pieds. (Rires) J’adore y aller, à chaque fois que j’y vais, je leur dis je ne comprends pas comment ils font. Chacun ses pieds, chacun son corps. C’est comme les dentistes...

La dernière chose que vous faites avant d’éteindre ?

Je lis un peu la presse, L’Équipe, Le Monde, parce qu’on n’a pas forcément le temps d’allumer la télé et de se tenir informé avec notre programme d’entraînement. Parfois, lorsque l’on est en pleine compétition, on peut passer trois semaines sans suivre vraiment l’actualité.

Propos recueillis par Paul Périé

Sur la photo : Laure Sansus dans l’enceinte du stade Ernest-Wallon, écrin du Stade Toulousain. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.