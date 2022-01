La Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées part à la (re)conquête des entreprises

Crise sanitaire ou pas, la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées (CEMP) regarde vers l’avenir, et plus particulièrement vers 2024. Alain Di Crescenzo, président du conseil de surveillance, et Christophe Le Pape, président du directoire de l’établissement, viennent en effet d’annoncer un ambitieux plan de développement stratégique, à mettre en œuvre dans les deux ans. Si les résultats financiers 2021 ne sont pas encore connus, la banque, qui avait enregistré un résultat net de 86 millions d’euros en 2020, ambitionne d’atteindre les 100 millions d’euros en 2024.

Quatre secteurs cibles

« Ce n’est pas un énième plan, j’en appelle vraiment à une transformation », a indiqué Christophe Le Pape, qui mise notamment sur la conquête de 400 nouveaux clients entreprises. « Nous en comptons environ un millier en portefeuille et souhaitons faire progresser ce chiffre dans quatre secteurs privilégiés : l’aéronautique, le tourisme, l’agroalimentaire et la santé. » Pour développer ce marché de l’entreprise, la CEMP cible plus particulièrement les établissements qui enregistrent des chiffres d’affaires à partir de 1,5 million d’euros et espère ainsi faire progresser ses revenus de 30 %.

Toutes clientèles confondues, la banque souhaite aussi capter 15 % de la mobilité bancaire de la région, accompagner les nouveaux arrivants sur le territoire et équiper en assurance non vie 38 % de ses clients (contre 34 % actuellement).

75 millions d’investissements immobiliers

Le volet immobilier est l’autre pilier important de ce plan stratégique. La Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées annonce ainsi la démolition reconstruction de son siège social historique, constitué de quatre bâtiments sur un site de sept hectares et situé avenue Maxwell, à Lardenne. « Cinq cents salariés travaillent dans ces locaux de 18.000 m2 mais les immeubles sont vieillissants et ne correspondent plus aux usages d’aujourd’hui. Nous prévoyons de démolir trois bâtiments sur les quatre, de reconstuire un seul bâtiment de 9000 à 10.000 m2 et de reverdir l’ensemble du site. Nous devrions y consacrer un budget de 30 millions d’euros », détaille Christophe Le Pape.

Par ailleurs les directions commerciales et le site de la rue du Languedoc bénéficieront aussi de 15 millions d’euros de travaux, essentiellement pour de la rénovation intérieure. « À Toulouse, le bâtiment de la rue du Languedoc fait un peu office de vitrine, mais nous souhaitons le décloisonner, le rendre plus fonctionnel ; et l’utiliser notamment pour accueillir la clientèle entreprise. » Enfin, 30 millions d’euros seront fléchés pour la rénovation des 172 agences du territoire.

1000 recrutements programmés

La Caisse d’Épargne avait fermé 80 agences ces douze dernières années sur le territoire de l’ex-Midi-Pyrénées, mais le nouveau président du directoire dit « en avoir terminé avec la réduction du nombre d’agences. Nous n’irons pas plus loin sur ce sujet. En revanche, nous restons en veille sur l’évolution des grands projets de territoire de type LGV, 3e ligne de métro, autoroute Toulouse-Castres et n’hésiterons pas à faire évoluer la cartographie des agences en fonction des besoins. »

Pour mettre en œuvre ces projets, la banque prévoit le recrutement de 1000 collaborateurs d’ici fin 2024 et la création d’une académie interne pour assurer l’intégration, la formation et l’employabilité de ses salariés.

Béatrice Girard

Sur la photo : Christophe Le Pape, président du directoire, et Alain Di Crescenzo, président du conseil de surveillance de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées lors de l’annonce du plan stratégique 2022-2024. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.